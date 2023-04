Chris Hemsworth: el apoyo de los fans luego de que el actor revelara que tiene una predisposición genética al Alzheimer

escuchar

Tras anunciar que hará una pausa en su carrera luego de descubrir que tiene una predisposición genética a padecer el mal de Alzheimer, Chris Hemsworth, de 39 años, recibió una avalancha de apoyo de parte de sus fans.

“Todo lo que está pasando abrió en mí el deseo de tomarme un tiempo libre. Ahora, apenas termine a fines de esta semana la gira de promoción de Sin límites, me iré a casa y tendré una buena cantidad de tiempo libre para simplificar mi vida. Quiero estar con los niños, quiero estar con mi esposa “, dijo Hemsworth a Vanity Fair hace unos días.

Tras conocerse la noticia, los fans de Hemsworth le enviaron buenos deseos a la estrella y expresaron su apoyo, además de mostrar su preocupación por la salud del ídolo. “Esperemos que esto le ocurra dentro de mucho tiempo... Cuidate y seguí yendo a los controles médicos, hacé todo lo que te digan”, escribió un usuario.

“La enfermedad de Alzheimer ataca a una edad mucho más temprana de lo que muchos creen”, manifestó otra persona en tono más alarmista. “De ninguna manera, es demasiado joven para esto”, contrapuso otro.

Más allá del pesar que produce un inminente retiro de la estrella, hubo fanáticos que entendieron la decisión y la apoyaron, incluso le recomendaron no volver al ruedo. “Debería retirarse ahora mismo sin problemas, hacer una película cada tanto y ya está”, expresó un hombre. “Tu salud es lo más importante que tenés”, agregó una mujer.

Hemsworth descubrió ese diagnóstico mientras grababa para Disney+ la serie documental Sin límites (Limitless), ya disponible en esa plataforma. Allí vemos al actor, reconocido entre otros atributos por su fortaleza física, mientras se somete a una serie de exigentes pruebas armadas para comprobar cuáles son los límites que tiene el cuerpo humano en varias dimensiones: resistencia al frío y al calor, memoria, ayuno y el efecto del estrés sobre el organismo.

El actor contó que como su ADN cuenta con dos copias del gen APOE4 su organismo tiene “entre ocho y diez probabilidades más” de contraer Alzheimer, enfermedad que se caracteriza por el progresivo deterioro de las condiciones mentales del paciente. También confirmó que su abuelo sufre ese mismo mal.

También dijo que evaluó en varias conversaciones con ejecutivos de Disney la posibilidad de omitir el diagnóstico de predisposición al Alzheimer, pero al final insistió y logró que ese momento apareciera en la serie. “ Si esto sirve como motivación para que las personas se cuiden mejor y a la vez entiendan que hay pasos para dar en esa dirección, entonces es fantástico. Me preocupé un poco porque no quería manipular el hecho, dramatizarlo en exceso o convertirlo en una especie de tontería empática para entretener al público ”, precisó.

Como consecuencia de este diagnóstico preventivo, Hemsworth comenzó a llevar un estilo de vida más saludable. “Si no hubiera recibido esta información no habría hecho los cambios que hice”, aseguró. “ La idea de que no podré recordar la vida que he vivido, ni a mi mujer o a mis hijos, es probablemente mi mayor temor ”, afirmó.

La estrella de Marvel tiene actualmente cuatro proyectos en marcha, entre ellos la próxima secuela de Los Vengadores, en la que volverá a encarnar a su personaje Thor, y una película biográfica aún sin título sobre el icono de la lucha libre Hulk Hogan.

Hemsworth está casado con su colega española Elsa Pataky, con quien tuvo tres hijos: India, de 10 años y los mellizos Sasha y Tristan, de ocho. La familia tiene su residencia habitual en Byron Bay, Nueva Gales del Sur, Australia.

LA NACION