Chris Hemsworth habló de los problemas de ser padre en tiempos de cuarentena

Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 23:47

Aunque en pantalla grande, capa y martillo de Thor mediante es capaz de salir airoso de cualquier situación, en la vida real Chris Hemsworth atraviesa las mismas inseguridades que cualquier padre tiene en momentos de cuarentena.

El actor de Los Vengadores tuvo tres hijos con la también actriz y cantante Elsa Pataky (India de siete años, y los gemelos Sasha y Tristán de cinco), y juntos se enfrentan a las tareas cotidianas que conlleva recluirse en familia.

Como parte de su nuevo formato de entrevistas virtuales para su programa diario, Hemsworth le contó a Jimmy Kimmel la difícil situación que atraviesa a la hora de hacer la tarea con los chicos: "Juro que lo intento, pero estoy fallando miserablemente. Son como cuatro o cinco horas de negociación y sobornos, seguidas de veinte minutos de trabajo real".

Los tres chicos, al igual que sucede aquí, continúan sus clases a través de plataformas virtuales. Y a pesar de que por una cuestión de edad los contenidos que están viendo no revisten mayor dificultad para un adulto, parece ser que los métodos de enseñanza sí: "Todo cambió mucho desde que yo iba a la escuela. Hace poco hablaba de eso con uno de los profesores. Ahora ya no resulta tan sencillo como antes hacer las sumas, las restas y todo lo demás. Existen varios nuevos trucos que no logro entender".

Y en relación a la pobre ayuda que le brinda a los chicos, Chris resumió con humor: "Probablemente por eso salgan de la cuarentena con coeficientes intelectuales más bajos que cuando comenzaron".