escuchar

En las últimas horas, algunas imágenes de Chris Hemsworth junto a una joven que no es su mujer, Elsa Pataky, fueron el comentario de miles de fanáticos. Es que el protagonista de Thor compartió en sus redes sociales unas tiernas postales junto a su hija mayor, India Rose, con quien viajó a Islandia y está pasando unas vacaciones llenas de aventura y adrenalina.

Escalar glaciares, caminar a través de formaciones geológicas de hielo y disfrutar de una playa de arena negra son algunas de las atracciones que este país tiene para ofrecer y que, al parecer, el intérprete y la pequeña de 11 años están aprovechando a full. “Una pequeña aventura islandesa con mi chica”, escribió Hemsworth en sus redes sociales junto a varias imágenes en donde se los ve en acción y lookeados con ropa de nieve y cascos.

Inmediatamente la publicación coleccionó miles de “me gusta” y comentarios que lo felicitaban por compartir tiempo con su hija. “Este hombre es un padre increíble”, escribió un usuario mientras otro destacaba: “Que increíble aventura para compartir con tu hija. Ella siempre guardará este recuerdo”.

India es la mayor del clan y es muy pegada a su padre. Juntos hacen un tándem perfecto y es muy común verlos compartiendo todo tipo de planes en las redes sociales. A su vez, la única niña de la familia parece haber heredado la vocación actoral de su progenitor. “Aquí hay dos fotos de mi hija y yo. Una fue la primera vez que estuvo en el set, hace once años. La otra es la más reciente, en Thor: Love and Thunder. Ella es mi superheroína favorita”, escribió el actor haciendo referencia a la aparición especial que la niña tuvo en el film en la piel de Love.

Chris Hemsworth junto a su hija en el rodaje de la última película de Thor

“Es realmente genial. Realmente ella quería estar. Se sintió como una experiencia familiar única y divertida”, le contó el actor a Kevin McCarthy tras el estreno. Sin embargo, el galán advirtió que no quiere que sus hijos se conviertan en estrellas y actores infantiles. “Fue simplemente una experiencia especial que tuvimos (...) quiero que ella tenga una infancia”, aclaró mientras confesaba que su participación iba a ser más breve pero que luego su personaje se expandió debido al cambio de la historia. “Recuerdo que le dije: ‘¿Quieres hacer algún diálogo en la película?’ A lo que ella respondió: ‘¡Sí, genial!’”, reveló dando cuenta de la pasión de su hija por los sets.

Hace unas semanas, el actor compartió en sus redes un video que demuestra el gran fanatismo que su hija tiene por la saga de Marvel. En él, se ve a la pequeña viajando en un avión y mirando una de las películas que lo tiene como protagonista. “Juro que fue su elección”, confesó el actor junto al hashtag “lealtad familiar” que tras registrar la tierna postal luego se enfoca a sí mismo y guiña un ojo a la cámara.

Además de India, Chris Hemsworth es padre de los gemelos Tristan y Sasha, de 9 años . Los hombrecitos de la casa se quedaron al cuidado de su madre, la española Elsa Pataky, y disfrutaron de unos días de campamento al aire libre. Al parecer en la familia son muy aventureros, ya que la actriz compartió un video de ellos nadando en un lago entre montañas australianas.

La familia es lo primero

A principios de este año, Hemsworth anunció que se retiraba por un tiempo de los sets luego de descubrir que tiene una predisposición genética a padecer el mal de Alzheimer. El actor de 39 años aprovechó este diagnóstico médico para tomarse un respiro de las largas jornadas de rodajes y compartir más tiempo en familia. “Todo lo que está pasando abrió en mí el deseo de tomarme un tiempo libre. Ahora, apenas termine a fines de esta semana la gira de promoción de Sin límites, me iré a casa y tendré una buena cantidad de tiempo libre para simplificar mi vida. Quiero estar con los niños, quiero estar con mi esposa”, le dijo a Vanity Fair en el mes de abril.

Hemsworth descubrió este diagnóstico mientras grababa esta serie para Disney+. Allí el actor, reconocido entre otros atributos por su fortaleza física, se somete a una serie de exigentes pruebas para comprobar cuáles son los límites que tiene el cuerpo humano en varias dimensiones: resistencia al frío y al calor, memoria, ayuno y el efecto del estrés sobre el organismo.

Si bien al enterarse de su predisposición a padecer esta enfermedad evaluó junto a los ejecutivos de Disney la posibilidad de omitir este diagnóstico, al final decidió contarlo para concientizar al respecto. “Si esto sirve como motivación para que las personas se cuiden mejor y a la vez entiendan que hay pasos para dar en esa dirección, entonces es fantástico. Me preocupé un poco porque no quería manipular el hecho, dramatizarlo en exceso o convertirlo en una especie de tontería empática para entretener al público”, precisó.

Como consecuencia de este cuadro, Hemsworth comenzó a llevar un estilo de vida más saludable. “Si no hubiera recibido esta información no habría hecho los cambios que hice. La idea de que no podré recordar la vida que he vivido, ni a mi mujer o a mis hijos, es probablemente mi mayor temor”, concluyo Hemsworth, que está casado con su colega española Elsa Pataky, con quien vive en Byron Bay, Australia.

LA NACION