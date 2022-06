Por qué Pepito Cibrián “desinvitó” a último momento a Georgina Barbarossa de su casamiento

Pepe Cibrián Campoy y su flamante novio Nahuel Lodi se comprometieron el viernes pasado y anoche celebraron su unión a lo grande con una fiesta para 200 invitados con baile, música, rica comida y amigos.

Sin embargo, hubo una ausencia que llamó la atención de todos: Georgina Barbarossa, que había sido la madrina de compromiso, apenas dos días antes. Los rumores comenzaron a correr rápidamente, ¿qué había sucedido?

Por lo bajo, los amigos comentaban que “Pepito” se había enojado con Georgina porque ella había contado en su programa de Telefe, A la Barbarossa, algunas intimidades de la pareja que eran un secreto a voces, pero no eran públicas.

Por ejemplo, la actriz dijo que Lodi era actor porno, y sutilmente, le aconsejó a Pepito que no se casara ; hasta dijo que estaba preocupada por la posibilidad de que el joven novio sea un vividor y desplumara a Pepito.

Enterado, Cibrián habría llamado a Georgina, enojadísimo, y le habría dicho que a partir de ese momento tenía las puertas cerradas de su vida y de su casa y que ni se le ocurriera aparecer en su fiesta. Es que Georgina había explicitado lo que era una intimidad bien guardada, aunque hacía unos días que ya se había viralizado un video íntimo de Lodi.

Cabe aclarar que en un principio Cibrián y Lodi se iban a casar legalmente y hasta se habló de un acuerdo pre nupcial. Sin embargo, la unión no fue legal sino una fiesta para celebrar esta historia de amor que nació hace pocos meses, a través de una aplicación de citas.

Pepe Cibrián Campoy y Nahuel Lodi celebraron su unión anoche en un salón de Barracas Gerardo Viercovich

“Nos conocimos por Tinder, que es una plataforma de la que siempre hablo en los programas y digo que la gente no cree que soy yo . En este caso él creyó y nos comunicamos enseguida, hicimos videollamadas y charlamos mucho todos los días hasta que nos vimos”, detalló Pepito hace unos días.

Enamoradísimo, en la fiesta de compromiso, donde Barbarossa cumplió un rol central, Cibrián minimizó los 41 años de diferencia y le dijo a su pareja: “El tiempo que me quede será para darnos alegría, darnos luz, para protegerte, cuidarte, acompañarte, estar en las buenas y en las malas hasta que algún adiós nos separe y cuando nos separe desde algún lugar, estar siempre presente a tu lado”. A lo que Lodi respondió: “Prometo amarte, cuidarte, respetarte, y poder ponerte los pantalones cuando tengas 90 años ”, dijo en medio de las risas generalizadas.

Georgina Barbarossa durante el "prefestejo" que la pareja hizo en La olla de Félix, en Recoleta Gerardo Viercovich

Cibrián y Barbarossa se distanciaron varias veces a lo largo de los casi 40 años que se conocen. La última había sido en el 2017, cuando ambos trabajaban en la comedia musical Lord, una creación de Pepito que protagonizaba Georgina.

Las diferencias y la cancelación de una gira provocaron una pelea que duró algunos años. Parecía que no iban a volver a hablarse, y sin embargo se reconciliaron. Ahora él la bloqueó y nadie sabe cómo va a terminar la historia. Georgina no quiere hablar del tema y e n su programa dijo que no había ido porque al día siguiente tenía que trabajar y no podía acostarse tarde. Nadie le creyó.