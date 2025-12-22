Christian Petersen: las horas previas a su internación y el comunicado de los Guías de Montaña

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Tras más de una semana en la que circularon diferentes versiones sobre el episodio que vivió Christian Petersen en el volcán Lanín (a 3776 metros sobre el nivel del mar), desde la delegación San Martín de los Andes de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) indicaron que el chef “descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico”.

De este modo, los guías que acompañaron a Petersen durante el ascenso al volcán desmintieron que el prestigioso chef haya sufrido un ACV o una fibrilación auricular. “Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, afirmaron en el comunicado.

Desde la AAGM señalaron que al llegar al refugio donde se realiza tradicionalmente el pernocte (al día siguiente se hace el trekking hasta la cumbre del Lanín), Petersen compartió tiempo con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. “Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio”, sumaron.

Sin embargo, a la medianoche, un cambio en el comportamiento de Petersen “resultó molesto para el descanso del grupo”. A partir de ese episodio, los guías dialogaron con él “de manera normal y sin inconvenientes” y luego se decidió que descendiera de la montaña. “Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo”, agregaron desde la AAGM.

“Alrededor de las 4 se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería“, cerraron los guías.

El chef fue trasladado al hospital de Junín de los Andes y después al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece bajo seguimiento médico. Petersen presentó un cuadro de falla multiorgánica, tal como informaron el jueves pasado desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén.

Según trascendió en las últimas horas, el chef mostró una evolución favorable en su estado de salud y fue extubado. Petersen se habría despertado y reaccionado a estímulos, por lo que se decidió a retirarle la asistencia respiratoria mecánica, aunque continúa bajo controles estrictos del equipo médico.