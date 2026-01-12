Christian Petersen: qué se sabe de su estado de salud tras recibir el alta médica

Christian Petersen, de 56 años, recibió el alta médica el martes 6 de enero luego de haber sufrido una descompensación el 12 de diciembre, mientras ascendía el volcán Lanín junto a su esposa Sofía Zelaschi, en un grupo de diez personas. En plena subida, comenzó a sentirse mal y debió ser asistido por los guías, quienes lo trasladaron hacia la base.

Personal de Gendarmería colaboró en la asistencia, momentos previos a que lo trasladaran al hospital Junín de los Andes. Luego, debido a su estado delicado, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde estuvo internado durante dos semanas hasta el viernes 26 de diciembre, que fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires.

Christian Petersen es uno de los chefs más reconocidos del país Santiago Cichero/AFV

La primera imagen tras su internación

Durante la jornada del domingo, el chef fue grabado regando los vegetales en la huerta de su casa. “Un guerrero en el jardín. Regenerando día a día”, escribió en el video.

El video de Christian Petersen en Instagram tras su recuperación

Ubicado en La Villa Rural, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Petersen decidió alejarse de la ciudad y se conectó con la naturaleza. Además, en otra publicación, exhibió un reloj que utilizaba para controlar su entrenamiento. “Ahora lo uso para ver cómo me voy recuperando y cuánto me cuesta cada esfuerzo. Una fresca y nueva soledad”, comparó.

Christian Petersen mostró cómo monitorea su salud

Qué pasó, según Petersen

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, le contó el chef al periodista Juan Etchegoyen.

Respecto a las versiones que circularon desde el momento en el que se dio a conocer la noticia de su internación, Peterson indicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

El chef también se refirió a los posibles motivos que desencadenaron su cuadro. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, aseguró.

Y luego aclaró que se había preparado debidamente para la cruzada y que los guías se comportaron en todo momento de manera responsable: “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre".

“Me salvaron la vida”

Después de semanas de especulaciones sobre lo sucedido, el reconocido chef rompió el silencio y, además de anunciar que ya recibió el alta médica, brindó su versión de los hechos.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, le contó el chef al periodista Juan Etchegoyen.

El chef es un aficionado a la naturaleza Instagram (@chrispetersenok)

En cuanto a las versiones que circularon desde el momento en el que se dio a conocer la noticia de su internación, Peterson indicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

En la entrevista, el cocinero hizo referencia también a los posibles motivos que desencadenaron su cuadro. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, aseguró.

Luego, aclaró que se había preparado debidamente para la cruzada y que los guías se comportaron en todo momento de manera responsable: “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre".

Habló Petersen luego de recibir el alta

Tras haber estado internado durante casi un mes, el reconocido chef compartió un audio donde se pudo evidenciar su mejoría.

El audio exclusivo de Juan Etchegoyen donde se lo escucha a Christian Petersen en lo que parece estar en buen estado de salud al contrario de lo que informan los portales de noticias.



Mirá #MediodíaBienArribaEnTVP por https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/wqucKB3kpA — TVP (@TV_Publica) January 6, 2026

Qué dice el último parte médico

Firmado por Norberto Mezzadri, el director médico del nosocomio, en el documento se lee: “El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”.

El documento que evidencia el alta médica de Christian Petersen.

Continúa estable

Durante el mediodía de este miércoles, las autoridades del Hospital Alemán dieron a conocer un nuevo parte médico de Christian Petersen. Según el documento, el reconocido chef se encuentra “clínicamente estable”.

El nuevo parte médico de Christian Petersen

Traslado a Buenos Aires

Petersen fue trasladado el viernes 26 de diciembre al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde continúa su tratamiento luego de haber permanecido más de diez días internado en San Martín de los Andes. La información fue confirmada por fuentes de la institución médica, que este sábado difundieron el primer parte oficial sobre su estado de salud desde su ingreso al centro privado.

Según el comunicado firmado por el doctor Norberto Mezzadri, director médico del Hospital Alemán, el traslado sanitario se realizó “sin complicaciones” y permitió que el paciente continúe su atención en un establecimiento de mayor complejidad.

“Al arribar al Hospital, el paciente se encontraba estable y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención”, detallaron.

El comunicado oficial compartido por el Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen (Foto: Documento del Hospital Alemán)

En el mismo texto, la institución señaló que acompaña a la familia de Petersen y que mantendrá una comunicación permanente, “respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica”.

Comunicado de la familia en Navidad

En plena Navidad, su familia difundió un comunicado para brindar precisiones sobre su estado actual y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo y acompañamiento recibidas.

En el comunicado que publicaron en la cuenta de Instagram del chef, la familia aseguró que hubo una evolución en su estado de salud y destacó una señal alentadora en medio del delicado cuadro. “En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejora de Chris”, expresaron.

El comunicado de la familia de Christian Petersen en su cuenta de Instagram

Asimismo, la familia explicó los motivos que llevaron a la internación de Petersen y brindó detalles sobre el inicio del cuadro. “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, indicaron.

Imágenes de la esposa de Petersen a la salida del hospital

Desde un primer momento, la esposa de Petersen, Sofía Zelaschi -a quien conoció en el reality de cocina de eltrece-, se encuentra acompañando al chef bajo un total hermetismo.

No atendió llamados ni habló con la prensa. De hecho, no hubo rastros de ella en las inmediaciones del hospital hasta el martes, que por primera vez la joven fue captada por las cámaras mientras salía del lugar.

Sofía Zelaschi, esposa de Christian Petersen, saliendo del Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes Federico Soto

Sofía Zelaschi fue fotografiada por primera vez saliendo del Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes Federico Soto

Con un aspecto poco reconocible, la esposa de Christian Petersen se retiró de las instalaciones en horas de la tarde mientras respondía algunos mensajes en su celular Federico Soto

Sin pertenencias y sólo con una bolsa reciclable al hombro, Zelaschi se retiró del lugar desde el que se encuentra desde el día jueves Federico Soto

“Hay dos situaciones probables”

El jefe clínico del hospital San Martín de La Plata, Diego Bares, se refirió apenas se conoció el accidente a la situación de Christian Petersen y dijo: “Hay dos situaciones probables. Que haya tenido previamente una patología cardiológica o respiratoria, o un mal agudo de altura, donde independientemente de los controles, es tal el desfasaje, que disminuye el oxígeno en los tejidos”.

Comunicado de la Asociación argentina de Guías de Montaña

El equipo de Guías de Montaña de la AAGM difundió un comunicado en su cuenta de Instagram a fines de aclarar el episodio protagonizado por Petersen durante una actividad de ascenso al volcán Lanín. Indicó que el chef “participaba de una actividad de ascenso al volcán” y que, durante el chequeo previo del equipamiento, manifestó requerimientos particulares, entre ellos “la necesidad de caminar en silencio”, lo que llevó a los organizadores a decidir que realizara la actividad de manera individual, aunque “siempre con un guía cercano y bajo supervisión”.

Según detallaron los guías, Petersen logró llegar al refugio, donde “compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto”. Tras la charla técnica correspondiente al segundo día de la actividad, precisaron que “de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio” y no continuara con el ascenso.

Más tarde, cerca de la medianoche, el equipo observó “un cambio en su comportamiento”, que resultó molesto para el descanso del grupo. De acuerdo con el comunicado, “tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes”, se decidió que iniciara el descenso. Antes de hacerlo, “descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo”, y alrededor de las 4 de la mañana comenzó el regreso, mientras se daba aviso a Parques Nacionales sobre la situación.

En el transcurso del descenso, señalaron que “tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo”, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería. Desde la AAGM aclararon que Petersen “descendió en buenas condiciones generales” y que “no presentó ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV”, versiones que, según remarcaron, “han sido erróneamente informadas en algunos medios de comunicación”.

Así es la ruta de ascenso al Lanín

Más allá de las particularidades del caso, el episodio que derivó en el descenso del chef Christian Petersen del volcán Lanín (3776 msnm), en Neuquén, luego de una “falla multiorgánica”, puso el foco en los requerimientos para emprender el trekking hasta la cima de esa montaña y las vicisitudes del ascenso.

La subida al Lanín, al detalle

La senda tradicional de ascenso al volcán Lanín (por la ruta norte) comienza en la seccional Río Turbio, en las proximidades del Centro de Informes de Tromen, en la zona centro del parque nacional Lanín, a unos 70 km de Junín de los Andes. Se trata de la ruta más utilizada y es la que más tránsito de personas tiene en esta época del año. Sobre el comienzo, se atraviesa un bosque de lengas por un camino bien marcado que finaliza en la base del volcán. Desde allí, los andinistas deben seguir las estacas que conducen hacia el inicio de la ruta conocida como “Espina de pescado”.

“Tiene que haber graduación”

Otro cardiólogo que se explayó en LN+ sobre el estado de salud de Christian Petersen fue Norberto Debagg. Desde su concepción clínica, “a medida que subís una montaña, tiene que haber graduación y climatización. En algún lugar de la geografía me tengo que quedar quieto: compensar”.

LN+: Norberto Debagg, cardiologo

Por otro lado, recalcó en la importancia de contar con entrenamiento aeróbico y muscular. “Uno no puede subir un pico de estas características así nomás. Hacer algo así requiere, mínimo, de una preparación de cuatro meses”, sentenció Debagg.

Comunicado del Ministerio de Salud de Neuquén

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén indicó que Petersen fue derivado desde el hospital de Junín de los Andes y “su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.

El comunicado difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén acerca del estado de salud de Christian Peterson instagram.com/minsaludnqn

Si bien habían circulado diversas versiones, desde el ministerio aclararon que no emitieron ningún parte médico oficial previo al comunicado difundido por la tarde. De hecho, no confirmaron que el chef haya presentado una fibrilación auricular -el tipo más común de arritmia-, tal como se afirmó en algunos medios de comunicación.

La palabra de la socia de Petersen

En diálogo con LA NACION, la socia de Petersen, Sole Martins, confirmó que el chef está en el sur acompañado por su esposa, con quien se casó en abril pasado, y expresó que en estos momentos la familia “necesita tranquilidad”.

Además de la incondicionalidad de su mujer, Christian cuenta con el apoyo de sus tres hijos: Hans (26), Lars (21) y Francis (17) -nacidos de su anterior matrimonio con Mercedes Cristiani- y de sus hermanos, Roberto y Lucas.

La bitácora del viaje de Petersen en Neuquén

Petersen había llegado a San Martín de los Andes de paseo junto a su esposa Zelaschi, con quien se casó en abril pasado. Decidido a subir al volcán Lanín, de 3747 metros sobre el nivel del mar, contrató a unos guías especializados con amplia experiencia en montaña. El chef integraba un grupo de diez personas.

Según pudo saber LA NACION, Petersen emprendió la excursión sin tener el estado adecuado y, ya en pleno ascenso, necesitó ser contenido por los guías.

El chef fue descendido por los guías de la excursión hasta la base del Lanín. Luego, personal de Gendarmería colaboró para asistir a Petersen, que después fue trasladado al hospital de Junín de los Andes.

La explicación de un cardiólogo

Mario Boskis, cardiólogo especialista en longevidad saludable, visitó los estudios de LN+, donde explicó: “Una falla multiorgánica no es una enfermedad en sí, sino la respuesta del organismo ante una falla catastrófica en un órgano”.

Y completó: “Una falla multiorgánica es un cuadro grave. El paciente con estas características entra en un cuadro, en el que necesita asistencia respiratoria mecánica, drogas que mantengan la presión arterial, drogas que estimulen al corazón para que bombee y diálisis para filtrar el riñón. Es decir, necesita apoyo de terapia intensiva permanente. Son cuadros muy serios”.

preocupacion por la salud de Christian Petersen

La historia de amor con su esposa

Christian y Sofía se conocieron en 2018 durante el programa El gran premio de la cocina, donde él era jurado y ella participante. Si bien al principio empezaron siendo amigos, el flechazo los sorprendió al final del concurso.

La pareja se lleva casi 30 años de diferencia (Fuente: Archivo LN)

“Yo estaba de novio y ella a punto de casarse, pero se vino a trabajar conmigo. Con el tiempo, nos animamos a algo más. Para ella, era una relación moderna, pero para mí, todo era desafiante. Yo, que siempre viví bajo un romanticismo más tradicional, del modelo ‘para toda la vida’, me encontré con algo diferente y más relajado. Nos veíamos cada tanto y eso nos vino bien a los dos. Recién a los dos años empezamos a darle un poco más de formalidad. Nos replanteamos qué era lo que queríamos. ‘A mí me gusta estar en familia, en un lugar de mucha paz y alegría’, me dijo ella. Yo, que quería lo mismo, decidí apostar a nuestra relación”, confesó en una entrevista a ¡HOLA! Argentina.

En el último tiempo, el chef había decidido abrir un parador en San Antonio de Areco, para vivir más en contacto con la naturaleza y alejarse de la vorágine de la ciudad.