Christian Sancho: "Mi hija me agradeció que haya hablado de diversidad sexual, porque es el pensamiento de muchos jóvenes" Crédito: Instagram

26 de septiembre de 2020

Luego de haberse declarado a favor de la diversidad sexual y de la polémica con la marca de ropa interior que lo tuvo durante años como modelo exclusivo,Christian Sancho contó que su hija Camille, de 19 años, lo felicitó por sus declaraciones y aclaró: "Nunca le haría un juicio a una empresa que da trabajo".

Después de que saliera en la tapa de la revista Caras que "apuesta a la diversidad sexual", Sancho le contó a Catalina Dlugi, en su programa radial Agarrate Catalina: "Mi hija está súper orgullosa. Me agradeció que hable de esta manera porque era el pensamiento de muchos jóvenes. Casi con 20 años, me lo agradecía enormemente no solo por ella, sino por todas las personas que conoce. Ellos tienen la posibilidad y la capacidad de amar de manera inteligente".

Respecto del conflicto con la marca Lody, luego de que hicieran público -a través de las redes- que no renovarían el contrato que los unía, el actor consideró: "No está bueno, porque siempre me manejo con la verdad y con respeto. No me gusta esa posibilidad de entrar en una polémica que no existe. Hay cosas que no están buenas. No me interesa que una empresa pierda dinero ni hacerle juicio a ninguna empresa, no me va eso de hacerle un juicio a un trabajador".

"Acá hubo un malentendido, evidentemente de parte de los dos, porque estábamos en una negociación. Yo no voy a romper un vínculo con una empresa que nos hizo tan bien y nos dio éxito a los dos. Me parece que acá hay teléfonos descompuestos que tenemos que arreglar. Lo que voy a hacer es hablar y tener la posibilidad de un acuerdo, porque no hay mala fe de ninguna de las partes", argumentó.

"La empresa tiene todo el derecho de no querer renovar, pero no me gustaron las formas, despedirme por un posteo en Instagram. Quiero que esto termine de una buena manera por el buen vínculo que tuvimos", dijo. Y añadió: "Tengo un gran cariño por el dueño de la empresa, por eso me dolió enterarme por un posteo en Instagram. Después, hablamos por teléfono y me pidieron disculpas y yo las acepté".

