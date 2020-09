Christian Sancho, tras la polémica por la desvinculación de una marca: "Estoy sorprendido y dolido" Crédito: Instagram

En los últimos días, Christian Sancho sorprendió al contar en una entrevista que está separado de su mujer desde hace casi un año y que - en este nuevo tiempo- apuesta a la diversidad sexual. Pocas horas después de que saliera la nota en una reconocida revista, una de las empresas con las que el modelo tenía contrato anunció que iba a finalizar su compromiso con él, generando una gran polémica.

"Fue y es todo muy raro, estoy sorprendido y dolido con todo esto. Mi contrato termina mañana, así que a partir de mañana voy a hablar", le dijo Christian a LA NACION. "No me merezco enterarme por un comunicado de Instagram que no seguía más en la empresa. Estaba en plena negociación para renovar y no lo merecemos", sumó, remarcando que ni bien pueda se va a expresar al respecto. "A partir de mañana ya podré hablar, ¡Y así lo haré!".

Según los rumores que comenzaron a circular en redes sociales, y que el propio Sancho replicó en sus cuentas, la finalización del contrato se debía a las declaraciones del modelo sobre dejar las puertas abiertas a la posibilidad de enamorarse de un hombre. "No descarto terminar el día de mañana con alguien del mismo sexo. El amor tiene distintas formas. Mis grandes mentores en esta profesión han sido gays que me enseñaron muchísimo y que quiero mucho", expresó el también actor el miércoles pasado durante una charla con Los ángeles de la mañana.

Sin embargo, desde Lody Lingerie -la marca en cuestión- afirman que la no renovación del acuerdo laboral no tiene nada que ver con esto. "Queremos informarles a nuestros clientes y público en general que el contrato que nos unía a Christian Sancho ha finalizado por el cumplimiento del plazo pactado en su oportunidad. La decisión de no renovar el contrato fue motivado por nuevos emprendimientos que ha encarado él", explicaron vía Twitter.

Fue esa misma red social la que utilizaron el pasado 18 de septiembre para anunciar la finalización del contrato que los unía al modelo. "¡Gracias Christian Sancho por haber sido parte de nuestra marca todos estos años! En el día de hoy finaliza nuestro contrato con el modelo. Queda terminantemente prohibido el uso de su imagen. Fecha: 19/9/2020", escribieron.

"Hace 10 años, cuando hice Botineras, la gente de la revista Caras me dio la posibilidad de hacer una campaña y llevar un personaje de ficción [un jugador de fútbol gay] a la realidad. Por ese entonces, el tema era muy tabú, era otra época, otra sociedad, no había redes sociales", recordó Sancho durante su charla con el magazine de eltrece, asegurando que en ese momento sintió la discriminación en carne propia. "Me insultaban, me hablaban despectivamente", agregó. "Si vos me decías que hace cinco años yo iba a decir esto, me reía pero ahora no lo sé. No descarto vivir un romance con alguien del mismo sexo".

Informe Pablo Montagna

