Qué le pasó a Christian Sancho y cómo sigue su salud

Christian Sancho fue internado el fin de semana en la Unidad de Diagnóstico Precoz (UPD) de Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires, debido a un cuadro de estrés originado por la sobre exigencia laboral y personal. Tras recibir atención médica, Sancho fue dado de alta y se encuentra en proceso de recuperación, según informó él mismo a través de sus redes sociales.

¿Qué llevó a Christian Sancho a ser internado?

Tras la publicación de Celeste Muriega, pareja de Christian Sancho, compartió un mensaje en sus redes sociales, donde se veía al actor internado. “Hubo parada técnica”, escribió Muriega en sus historias de Instagram, para dar a entender que Sancho debió ser hospitalizado.

Celeste Muriega publicó una foto de la internación de Christian Sancho

El estado de salud actual de Christian Sancho

Tras recibir el alta médica, Christian Sancho explicó, de manera concisa, lo que había sucedido. El actor reveló que la sobre exigencia laboral y personal lo condujo a un cuadro de estrés que requirió atención médica. “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”, reflexionó Sancho en una historia de Instagram. Si bien no profundizó en los detalles específicos de su diagnóstico, dejó entrever que el ritmo acelerado de su vida profesional y sus múltiples compromisos terminaron por pasarle factura.

Christian Sancho en Instagram, tras ser dado de alta en el hospital

En su publicación, Sancho expresó su profundo agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por su salud y le enviaron mensajes de apoyo. “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy! Solo quiero decirle gracias por estar siempre!”, escribió el actor. Además, extendió su agradecimiento al equipo médico de la UPD de Belén de Escobar, para destacar la atención y el cuidado que recibió durante su internación. “En la semana profundizaré que me pasó pero hoy solo quiero agradecer a Juan Manuel Ordoñez y Ruth Murre y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén de Escobar”, añadió.

Además, el actor no escatimó en elogios hacia su esposa, Celeste Muriega, a quien describió como una compañera incondicional. “Te agradezco sobre todo a vos que estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias”, expresó el actor en su mensaje.

Celeste Muriega se sumó a los agradecimientos por la atención que recibió su esposo

Muriega, por su parte, también utilizó sus redes sociales para agradecer al equipo médico y confirmar que Sancho había recibido el alta. Tras recibir el alta, Muriega agradeció al equipo médico y confirmó que Sancho se encuentra en buen estado. “Ya le dieron el alta. Gracias a todos los que preguntaron”, destacó la modelo, destacó la modelo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.