Christian Sancho: "No descarto vivir un romance con alguien del mismo sexo" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 13:19

En las últimas horas, Christian Sancho sorprendió por partida doble. En el marco de una entrevista con una conocida revista, el actor no solo confesó que está separado de su mujer desde hace casi un año, sino también que - en este nuevo tiempo- apuesta a la diversidad sexual.

Tras la repercusión de sus dichos, el modelo charló con Los ángeles de la mañana y dio detalles sobre sus declaraciones. "Me separé hace mucho. Tengo una gran testigo que es Laurita (Fernández), y Nico (Cabré) también. Yo empecé a ensayar Departamento de soltero el año pasado, en septiembre, y ya estaba separado", comentó vía skype este miércoles.

En cuanto a los motivos que lo llevaron a mantener esta decisión en el ámbito de lo privado, explicó: "Fue por una cuestión de respeto y familia, porque para mí la separación no es sinónimo de pelea, de gritos, de miserias, sino todo lo contrario. Sentí la necesidad de respetar una familia que se consolidó hace muchos años, tenemos un hijo hermoso de 10. No salió a la luz porque hay cosas que se manejan con respeto".

"Hoy a los 45 tengo una madurez que antes no tenía, y uno sigue aprendiendo. Y más ahora en esta época de pandemia, son momentos de mucho aprendizaje, de ver cómo me reinvento, quién quiero ser después de esto", agregó Sancho dando a entender que su distanciamiento fue en los mejores términos.

El actor señaló luego que esta nueva etapa está abierto a la diversidad sexual. "Hace 10 años, cuando hice Botineras, la gente de la revista Caras me dio la posibilidad de hacer una campaña y llevar un personaje de ficción [un jugador de fútbol gay] a la realidad. Por ese entonces, el tema era muy tabú, era otra época, otra sociedad, no había redes sociales", recordó mientras aseguró que en ese momento sintió la discriminación en carne propia. "Me insultaban, me hablaban despectivamente", aseguró.

"Si vos me decías que hace cinco años yo iba a decir esto, me reía pero ahora no lo sé. No descarto vivir un romance con alguien del mismo sexo", reveló en cuanto a sus declaraciones actuales.

"¿Ya te empezaron a caer los candidatos?", disparó Ángel de Brito a modo de broma. "¡No! Estoy viviendo la cuarentena de una manera muy empática y respetuosa. De hecho, se enteraron que estaba separado por Mariano Caprarola, que en una entrevista me preguntó cómo estaba llevando la cuarentena a nivel sexual y ahí se descubrió que estaba solo", respondió.

Sin embargo, el periodista no se dio por vencido y siguió intentando: "¿Te sentiste atraído por alguien?". Lejos de incomodarse, Sancho expresó: "Yo convivo desde hace muchos años con el mundo gay, desde muy chico. No lo descarto, no descarto terminar el día de mañana con alguien del mismo sexo. El amor tiene distintas formas. Mis grandes mentores en esta profesión han sido gays que me enseñaron muchísimo y que quiero mucho".

"El amar hoy tiene una diversidad enorme y no nos podemos ajustar a los prejuicios, a los tabúes. Esta sociedad tuvo mucho prejuicio conmigo al comienzo de mi profesión, estaría bueno empezar a despojarse de eso y ser lo que uno quiere", concluyó.