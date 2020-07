Christophe Krywonis habló después de la final de Bake off Argentina sobre los tiempos tensos que vivió Crédito: Prensa Telefe

Todavía cansado por lo que significó la polémica en torno a la final de Bake off Argentina, el jurado Christophe Krywonis habló de las sensaciones que le produjo grabar la descalificación de Samanta Casais el sábado por la tarde. "Estábamos todos muy tensos. Tristes, pero sobre todo emocionados porque veníamos de semanas aguantando una presión constante de los medios y de las redes sociales... de forma un poco desmedida a mi criterio", aseguró el reconocido chef al programa Esto no es Hollywood , de Fernanda Iglesias, en Radio del Plata.

Y agregó: "Hubo que enfrentar esta situación, era como poner un cierre a todo eso y mi sensación fue de un agotamiento anímico fuerte porque fue duro, no fue una cosa grata decirle decirle: 'Acá pasó algo y tenemos que resolverlo con vos'. No era un algo normal para nosotros, que habíamos trabajado tanto y tan bien para hacer este programa, que sigue siendo hermoso a pesar de todo".

Christophe, en primera persona

El jurado de Bake Off (Damián Butelar, Pamela Villar y Krywonis), junto a la conductora Paula Chaves Crédito: Prensa Telefe

-¿Cuáles fueron los motivos de descalificación? Dijiste que ella tenía experiencia televisiva y laboral...

-Lo hablé con Turner y con Telefe. Son dos cláusulas: una que decía que nunca había trabajado en televisión y otra que no había hecho ningún trabajo de manera profesional en gastronomía. La palabra "profesional" es un tema muy delicado que hay que aclarar. No es porque vendés una torta desde tu casa que sos profesional. Eso no hace de vos un profesional. Es una carrera, es una institución, un emprendimiento con razón social, con negocio a la calle... Un montón de factores diferencian al profesional del amateur. En el caso de Samanta estas dos reglas no habían sido aclaradas cuando se le presentó la declaración al momento de grabar y bueno, estas dos razones fueron las que hicieron que se entienda que no podía ser considerada ganadora de Bake off.

-Ella respondió: "Yo nunca estudié, nunca trabajé de esto". ¿Cómo consideraron que era profesional, por qué trabajo?

-Se ha confirmado que había trabajado en un restaurante. No sólo hablamos de pastelería, hablamos de gastronomía en general. Es lo del Café San Juan, que está tan nombrado. Allá no era pastelera, hacía rotación. En un restaurante, vos entrás como responsable de entradas y de golpe te ponés a hacer postres. Eso lo podía haber hecho tranquilamente. El tema es que, según tengo entendido (vamos a poner todo entre comillas porque yo lo tengo de oído), sé que hay un reglamento muy estricto de Turner con eso que no fue cumplido en estos dos puntos. O sea que se olvidó, vamos a decirlo de una manera más amable, de contar que había trabajado en un restaurante y que era una persona que tenía un local gastronómico. Y además había hecho apariciones televisivas y no es que eso sea un problema, sino que no lo había contado. Porque que vos cocines conmigo en un programa de televisión, no hace de vos una persona no apta para participar de Bake off, pero si lo negás, ahí me estás mintiendo.

-¿Se refieren a ese video de un programa de C5N, donde ella prepara unos huevos de pascua?

-Honestamente, no sé qué se ha mostrado. Creo que era un rogel.

-¿Te quedaste conforme con este veredicto?

-Lo mejor para mí era que fuese amateur y que se quede con el premio, pero si hubo una omisión de estas participaciones televisivas y del local gastronómico está bien que se haya tomado esta decisión. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Yo rogaba para que no sea cierto. Hasta que me habló la producción. Para ellos fue un gran dilema porque pusieron mucho huevo para hacerlo. Huevo en todo sentido de la palabra. Es una producción costosa y se han jugado mucho. No hubo nada hecho con mala intención. No hubo nada premeditado. Pero, bueno, sí ha costado muchísimo tomar esta decisión y cuando se comprobó que estaba todo así, bueno listo. Es una pena.

-¿Pudiste hablar con Samantha fuera de cámara?

-Poco y nada. Al momento de hablar con ella tenía que medir mucho mis palabras porque era primordial para nosotros preservarla. Mas allá de todos los escándalos, nosotros vimos a un ser humano que teníamos que proteger de muchos ataques que se le hicieron de forma totalmente injustificada. Tuve que repetirle dos o tres veces lo que quería decirle y le dije: "Disculpame, pero te estoy hablando con honestidad, con sentimientos y quiero cuidar cada palabra que utilice para no lastimarte de más". Ya estaba muy golpeada esta chica, le dieron con todo y la verdad, fue demasiado . La compasión que sentimos tanto yo como los productores, Telefe y los mismos participantes es porque la conocimos. Sabemos que fue un error, sí, una falta, pero de los errores se aprende y espero y deseo que ella entienda que no necesitaba de eso para ser una persona valiosa en la pastelería.

-Pusiste en tus redes que la perdonabas...

-Sí, totalmente, soy de perdonar. Y esas cosas se perdonan. La fusilaron en todos lados y de todas las maneras. Parecía que había robado el Banco Nación o al pueblo argentino. Fue una cosa tremenda. Y ella puso la cara igual, vino muy amable, con mucho respeto. Fue la humildad de una persona que asume su error. No es que vino para que sintamos lastima. Y para mí era una forma de disculparse. Hay palabras y actitudes. Y ella tuvo una actitud muy digna. Para mí, eso vale mucho y merecía que se lo diga.

-¿Estaba la posibilidad de que ella no fuera a la grabación del sábado, donde le informaban que la descalificaban?

-Sí, yo hasta último momento no sabía si iba a venir o no, pero hizo lo que correspondía . Hizo su mejor salida dentro de todo el drama que fue esta final. Por eso mantengo mi respeto por ella . Es un reality, no es un delito penado con una condena. Se mandó un moco, pero no es el fin del mundo. Se disculpó. ¿Qué más podemos hacer?

-¿La producción no hizo una autocrítica?

-Yo me imagino que la han hecho. No he podido hablar todavía con Turner, pero conociéndolos, te puedo asegurar que no son personas que se quedan a medio camino. Realmente pienso que van a repensar la forma de evaluar a los posibles candidatos de Bake off o de cualquier programa donde estén implicados. ¿Es una responsabilidad? Sí, lo tendrán que analizar ellos.

-¿Se habla de una nueva edición de Bake off ?

-No, pero espero que se haga de vuelta. Con o sin Christophe, no importa. Es un formato maravilloso. Ahí tengo que recalcar el trabajo de Turner. Es fantástico lo que supieron hacer. De todos los realities que hice, es uno de los mejores.

-¿No pensás que esto lo mancha o lo perjudica para el futuro?

-Perjudicar no, lo mancha un poquito sí, por supuesto, pero la anécdota no opaca todo lo demás. Yo me quedo con estas emociones vividas, inolvidables. Pasé un gran momento grabando este programa.

-Salvo el sábado, que fue difícil...

-Terminé planchado. Parecía que había grabado un año entero en un solo día.