Cinthia Fernández asegura ser la nieta no reconocida de Horacio Guarany

La bailarina asegura que es la nieta no reconocida del recordado folclorista Fuente: Archivo - Crédito: Instagram/@cinthia_fernandez_

Hace semanas que Cinthia Fernández está en el ojo de la tormenta. Su conflictiva ruptura con Martín Baclini, la pelea con la vecina DJ de su country, a quien acusó de robo, y la mala relación con su padre ocuparon la agenda de todos los programas de chimentos en los últimos días. Sin embargo, esto no fue todo. Si bien la historia no es nueva, la bailarina fue duramente criticada por insinuar nuevamente su vínculo familiar con el recordado folclorista Horacio Guarany .

Al señalar, una vez más, que sería la nieta no reconocida del famoso folclorista, un íntimo amigo del artista, Daniel Spinelli, salió al cruce y la acusó de "vender su moral y su ética con tal de tener un segundo de televisión" . Esta mañana, la panelista de LAM no se quedó callada y le respondió a Spinelli. "Es decisión de mi mamá contarlo o no. Yo tengo un montón de problemas y nunca hablé del tema pero hay hasta escritos de la historia de amor de mi abuela con él. Él la tuvo en brazos a mi mamá", relató tras asegurar que su abuela biológica murió en el parto, por mala praxis.

Luego de revelar que su madre fue criada por una vecina e íntima amiga de su abuela, Cinthia dio más detalles que confirmarían su vinculo familiar con el célebre artista. "Él le regaló un poncho a mi abuela y, en ese poncho, la llevaron a mi mamá a conocerlo. Cuando se enteró de que mi abuela había fallecido no quiso saber nada con ella", expresó mientras aclaró que la canción "Rosa Luna" fue dedicada a su abuela, ya que narra la historia de amor entre ellos.

En cuanto a su único encuentro con el músico, la bailarina advirtió que se dio cuando ella era adolescente: "Quería que se encuentre con mi mamá por eso fui a buscarlo. Un día la encontré mirando un documental de él con ojos llorosos. Le pedí ayuda a mi papá y me acompañó a un recital. Cuando me acerqué me dijo: 'tu madre puede ser hija de cualquiera' y me acusó de que fui a pedirle trabajo", concluyó con cierta angustia.