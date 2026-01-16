John Mellencamp reveló que su hija Teddi está “muy enferma” y “sufriendo” a causa de un cáncer

John Mellencamp compartió novedades sobre la salud de su hija, Teddi, quien sigue luchando contra un cáncer en fase 4.

El miércoles 14 de enero, el músico de 74 años apareció en el último episodio del podcast Joe Rogan Experience y habló brevemente sobre su familia, revelando que su hija Teddi, de 44 años, está “muy enferma”.

“No es nada divertido”, dijo sobre la experiencia de Teddi. “Tiene cáncer en el cerebro y ahora mismo está sufriendo”, añadió con dolor. Durante otra aparición en el programa Today, el músico dijo que quiere que su hija vuelva a Indiana mientras se somete al tratamiento. “Estoy intentando convencerla de que vuelva a casa”, afirmó.

Mellencamp, durante un concierto de 2023 Amy Harris - Invision

Sin embargo, la celebridad de Bravolebrity “no lo hará”. Por esta razón, John está planeando un viaje para “ir a California y ver a Teddi pronto”. El músico añadió que ella tiene “días buenos” y otros en los que “se siente fatal” después de someterse al tratamiento de inmunoterapia, que es lo que hoy en día le trae consecuencias de salud más allá del propio cáncer.

Teddi Mellencamp ya había hablado sobre los comentarios de su padre sobre su diagnóstico de cáncer, diciendo que él ya había empezado a hacer planes para su funeral días después de que ella anunciara que su cáncer había hecho metástasis.

En un episodio de su podcast Two T’s In A Pod, contó que su papá la había estado llamando muy seguido para hablar de los preparativos del funeral. “Ayer mi padre me llamó 11 veces seguidas y me dijo: ‘Solo quiero asegurarme de que vas a estar en nuestro panteón familiar’”, contó ella.

La información que dio John Mellencamp fue toda una sorpresa, ya que en octubre de 2025, Teddi compartió con sus seguidores la noticia de que su cáncer en fase 4 había “desaparecido”.

“Solo para ponerlos al día un poco, ayer me sometí a inmunoterapia y me hicieron las pruebas, y en este momento no hay cáncer detectable”, dijo la exconcursante de Real Housewives of Beverly Hills a la copresentadora Dolores Catania durante el episodio del 3 de octubre del podcast que Teddi suele copresentar con Tamra Judge, Two T’s in a Pod.

“Cuando me lo dijeron, me quedé en estado de shock. Estaba como aturdida”, afirmó. Pero su lucha no había terminado, según explicó en ese momento: “Seguiré teniendo días en los que me sentiré mal y cosas así porque sigo en inmunoterapia, así que sigo luchando porque hay que hacerlo”.

La mujer reveló que tenía que continuar con el tratamiento de inmunoterapia durante un año. “No se me considera en remisión ni nada por el estilo”, explicó. “Según lo que dicen los médicos, funciona así: primero esperar un año, luego dos años, y al tercer año se te puede considerar en remisión. Así que eso fue una gran noticia ayer, el primer paso”.

Teddi había compartido anteriormente que los médicos le habían dado un 50 % de posibilidades de sobrevivir a su lucha contra el cáncer, que comenzó en 2022 con un melanoma en estadio 2, el tipo más mortal de cáncer de piel, en la espalda. Desde entonces, se ha sometido a 17 operaciones por el cáncer de piel invasivo. Pero en abril de 2025, Teddi reveló que su cáncer había hecho metástasis en el cerebro y los pulmones. Se ha sometido a inmunoterapia, radioterapia y cirugía para tratar los tumores.

La mujer también dijo que ha estado haciendo mucha terapia y descansando mientras lucha contra el “trastorno de estrés postraumático grave” que le ha provocado su experiencia con el cáncer. “Empiezo a sentirme un poco mejor”, dijo. “La nube se está disipando”, culminó con optimismo sobre el futuro.