Cinthia Fernández, entre una nueva denuncia contra Defederico y un palito para Tamara Alves

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener fin . Esta vez, un nuevo conflicto entre la expareja explotó cuando el 31 de diciembre el futbolista se llevó a sus tres hijas para pasar Año Nuevo en la casa de su amigo Patricio Toranzo y no las regresó a dormir como había pactado con la exangelita. Furiosa, la bailarina le puso una perimetral y arremetió contra Tamara Alves , la mujer del jugador de Huracán.

Si bien no quiso opinar al respecto, Tamara Alves (la dueña de casa donde sucedió el altercado) contó con lujo de detalles lo sucedido en Intrusos (América). “Trato de mantenerme al margen para no meterme en algo familiar pero yo a Matías lo quiero muchísimo. Él estaba con nosotros en Año Nuevo, por supuesto que hemos vivido todo lo que pasó porque esto fue en mi casa. Es lamentable que haya pasado todo esto pero no quiero entrar en detalles para no meterme en algo que no es mío”, repitió a través de un audio de WhatsApp.

Sin embargo, la actriz se vio en la necesidad de salir a aclarar la situación y advirtió que ella también recibió llamadas por parte de Fernández. “También me llamó a mí esa noche y terminé no pasándola bien yo, ni mi familia que vino de Brasil. Mi mamá, bebés, mis hermanas, o sea era un ambiente totalmente familiar. El único que no era de la familia (aunque nosotros sí lo consideramos familia) era Matías y que haya pasado todo esto la verdad es que fue un bajón”, confesó un poco apenada.

Cinthia Fernández recurrió a la justicia para zanjar la nueva disputa con su ex, Matías Defederico Captura de pantalla

“Es un tema familiar que lo tienen que resolver ellos. Me da muchísima pena porque Matías estuvo muy triste y muy mal esa noche donde la estábamos pasando bien, básicamente nos arruinó la noche. Pero bueno, trato de mantenerme al margen para no hacer de todo esto un quilombo”, advirtió la mujer de Toranzo.

Después del escándalo de la noche del viernes y los idas y vueltas en las redes sociales y medios de comunicación, Cinthia Fernández decidió poner un punto final al conflicto y recurrió a la justicia; que dictaminó una perimetral para el padre de sus hijas. “La justicia ordena a Matías Defederico la prohibición de acercamiento a un radio no menor de 300 metros de Cinthia Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Prohíbe tomar contacto por cualquier medio y el cese de perturbación hacia Cinthia Fernández, específicamente la prohibición de difundir, divulgar, exhibir o publicar contenido de mensajes, conversaciones privadas, audios, fotografías, imágenes de ella. Solo puede tener contacto con sus hijas a través de su madre o la niñera. Esto es por 60 días”, reveló Rodrigo Lussich con la documentación en mano.

Tras contar esta novedad, el conductor de América presentó una nota con la denunciante explicando los motivos de su decisión. “Fue mucha agresión pero yo tengo una postura muy tranquila porque estoy asesorada”, expresó Fernández. Y enseguida, mientras enumeraba la cantidad de veces que intentó comunicarse con su ex en la noche del viernes, opinó de los dichos de Tamara Alves. “A Tamara la llamé una sola vez. Le pregunte si estaban ahí porque estaba preocupada porque el último mensaje de él fue: ‘Cuando termino las llevo’ (que fue a la 1.57) y yo me volví a comunicar a las 4 de la mañana para saber si estaban ahí porque estaba preocupada”, aclaró.

Tras asegurar que la esposa de Toranzo le contesto después de un buen rato porque “me dejó clavada”, la panelista de Nosotros a la mañana contó que le dijo la actriz: “Me puso: ‘están acá, están durmiendo’. Yo ya había agarrado el auto para ir para allá pero no sabía cómo ir y le pedí que me pase la dirección. Ella es mamá, yo hice lo que cualquier mamá haría si te dicen: ‘ahora termino y voy’. Por dos horas no te contesta y te empiezan a caer todos mensajes de la persona que tiene que manejar chupando. Si ella no lo entiende como madre le mando un beso. Me parece poco empático pero tema de ella”, lanzó por último, filosa.