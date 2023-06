Crianza compartida: Jennifer Garner se refirió al “lío de paternidad” que vive con su ex, Ben Affleck

escuchar

Criar hijos es una tarea difícil. Más aún si los padres están separados. Jennifer Garner, una de las actrices y directoras más queridas de Hollywood, abrió las puertas de su intimidad y reveló, son eufemismos, cómo se lleva con su ex, el director y actor Ben Affleck, en el día a día de sus tres hijos: Violet, 17, Seraphina, 14 y Samuel, 11.

Jennifer Garner con sus tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel The Grosby Group

Durante una nota en conjunto con su colega Sheryl Lee Ralph para la revista Variety, la protagonista de Alias se sinceró sobre su vida familiar. Luego de contar que festejó su cumpleaños con sus hijos, que comió torta y mucho helado, Ralph hizo una reflexión con la que Garner coincidió plenamente.

“Tenemos tantas cosas en común. Con todo eso de ser celebridad, siento que tengo una vida muy normal, y creo que tienes ese tipo de vibra similar. Y amamos a nuestros hijos”, analizó la actriz de Abbott Elementary. “Y todo el lío de la paternidad”, agregó de inmediato Garner, y remató sugestivamente: “Es un regalo”.

Ben Affleck y Jennifer Garner Archivo

Sin mencionar a sus ex, el diálogo entre las estrellas continuó. “Las dos pasamos por el divorcio”, continuó Ralph, y se dispuso a hablar de cómo sus matrimonios rotos se reconvirtieron. “Hiciste algo que yo también hice: mantener una relación saludable con mi ex por la salud y el bienestar de mis hijos. Con el centro de atención sobre nosotros todo el tiempo. A veces eso puede ser difícil”, reflexionó. Según la publicación, Garner en ese momento tan solo atinó a decir “Mm-hmm. Mm-hmm”, y cambió de tema. “Cuando miro a mis hijos, cuando te veo a ti y a tus hijos, digo: " ¡Chica, lo hicimos!”. “¡Lo estamos haciendo!” , celebró Garner, y llevó la charla para el lado de la actuación.

Arrancar con el pie izquierdo

Juntas a todos lados. A Jennifer Garner es usual verla en paseos junto a sus hijos Getty Images

Muy lejos de la imagen perfecta que siempre se desprendió de sus apariciones en las revistas, Garner confesó, en una entrevista que le dio hace poco más de un mes a la revista Allure, el verdadero detrás de escena de su maternidad. Luego de confiar que siempre supo que de alguna manera sería mamá -”Yo era la típica niña que llevaba una muñeca a todas partes y monté una empresa de canguros con mi amiga Carrie en séptimo u octavo”, repasó-, reveló cómo fue su verdadera experiencia como madre primeriza, hace 17 años con Violet, la primogénita de su relación con Affleck.

“Era una madre tan primeriza. Violet no tuvo ninguna oportunidad, no podía tener un pensamiento propio, yo estaba encima de ella todo el tiempo. Era una pesadilla para todos los que me rodeaban”, reconoció. En ese momento, la periodista le contó que su hija va al mismo colegio que Violet y que una vez se le acercó para ayudarla porque estaba recibiendo comentarios agresivos, un gesto amoroso que las dos terminaron reconociendo. “Así es ella”, dijo entonces Jennifer, orgullosa de su hija.

Jennifer Garner y su hija Violet disfrutaron de un momento juntas durante el almuerzo en Larchmont Village Backgrid/The Grosby Group

Además, Garner reconoció que sus hijos no tienen problema en ver las películas de su papá, pero que no sucede lo mismo con las producciones que la tienen a ella como protagonista.

“ No les importa ver las películas de su padre, pero a mí prefieren verme como a su madre (y no como a una actriz). No quieren verme triste y las mujeres lloramos más en esta profesión ”, agregó. Y si bien reconoció que tiene mucha fe en sus hijos y que son lo más importante para ella, no siempre “ama” su comportamiento. “Es complicado crecer”, remató.

Affleck, de 50 años, también habló hace poco sobre el gusto de sus hijos por sus películas y cómo reaccionan cuando lo ven en su rol de actor. En una charla con The Hollywood Reporter, la estrella de En busca del destino reveló que a sus chicos les encanta burlarse de él. “Encuentran todo un poco absurdo”, completó.

Jennifer Garner y John Miller en una de las primeras imágenes públicas del noviazgo Backgrid/The Grosby Group

Garner y Affleck estuvieron casados durante 10 años antes de separarse en 2015. La estrella de Air volvió a apostar por el amor legal con Jennifer Lopez: en julio de 2022, dos décadas después de su primera cita, pasó por el altar con la actriz y cantante, con quien supo conformar una familia ensamblada. Mientras tanto, Garner mantiene una relación con el CEO de CaliBurger, John Miller, de forma intermitente desde 2018.

LA NACION