Por el mundo: los planes “nómades” de Mick Jagger, su joven pareja y su pequeño hijo Deveraux

Viajar, viajar y seguir viajando. Lejos de querer volver a casa para establecerse, tener una vida “normal” y que los más chicos retomen su rutina, Mick Jagger y su novia Melanie Hamrick tienen otros planes para su familia de tres, la que se completa con el pequeño Deveraux Octavian Basil, de seis años. Al cantante de la mítica banda Rolling Stones y a la bailarina les gustaría llevar una vida de “completos nómades”.

En una entrevista con The Times Magazine que se publicó el domingo pasado, la joven pareja de Jagger, de 36 años, habló sobre los malabarismos que tiene que hacer para combinar su rol de madre con su faceta de mujer trabajadora. Hoy, Hamrick está enfocada en terminar su primera novela, First Position, la historia de un romance en el mundo del ballet, un proyecto que la mantuvo conectada con su gran pasión luego de dejar su carrera para concentrarse en la familia y que pudo continuar incluso estando de gira.

El cantante de Los Rolling Stones Mick Jagger posa para el lente de su novia, la exbailarina Melanie Hamrick en Miami, en uno de sus tantos viajes en familia Grosby

Al detallar los viajes “mágicos” de la familia, la exbailarina aseguró que la pareja prefiere vivir “simplemente nómada” con su hijo. “ Queremos viajar todo el tiempo que podamos hasta que la escuela nos atrape ”, se sinceró. También reconoció que Dev, como le gusta al niño que lo llamen, tiene un tutor que viaja con ellos, que está anotado en una escuela en Los Ángeles y que también va a la escuela “un poco” cuando están en Francia.

Además de la libertad que hoy les da la escolaridad de Deveraux, Hamrick mencionó el apoyo de sus amigos con hijos para encarar esta nueva etapa. Según la bailarina, muchos de ellos les advirtieron que más adelante su hijo querrá instalarse y conectarse con amigos y que por eso el momento de viajar en familia es ahora.

La pareja siempre se muestra junta y enamorada durante los viajes Grosby

“Disfruto este horario. No quiero estar atada”, reconoció Hamrick sobre la falta de una rutina en sus vidas. “ Londres es mi ciudad favorita, así que espero que algún día en el futuro terminemos ahí, pero hasta entonces, seguiré adelante ”.

Incompatibilidad de vidas

En otro fragmento de la nota, la ahora escritora recordó lo difícil que fue para ella equilibrar el embarazo y su carrera de ballet, y cómo llegó a la decisión de retirarse de la danza profesional. Luego de confesar que tuvo la posibilidad de ascender en el cuerpo de ballet para pasar a desempeñarse como solista, recordó lo que se le vino a la cabeza en ese momento: “Si les dijera que estoy embarazada, no obtendría el ascenso”.

Hamrick bailó hasta los cinco meses de embarazo con el aval de sus médicos, hasta que una caída en el escenario la obligó a pisar el freno. “Me estaba cuidando, me sentía invencible, pero me esforcé demasiado y me caí durante un espectáculo”, contó, y admitió que esperó un mes más para decirle a la compañía de ballet sobre su estado y que solo le dieron cuatro semanas de licencia y un pago por maternidad.

Lejos de dejar la danza en ese momento, la presión de volver al escenario hizo que la novia de Jagger volviera a entrenar dos semanas después de la cesárea en la que dio a luz a Dev. “Quería mostrarles que puedes tener un bebé y que puedes ser igual de buena. Quería probarme a mí misma”, recordó. “Miro hacia atrás y no debí haberlo hecho. Debí simplemente relajarme” , admitió de inmediato.

Melanie Hamrick junto al pequeño Dev Jagger en el estreno de Peter Rabbit 2 Getty Images

Aunque regresó a los espectáculos solo cinco meses después del parto, Melanie sabía que viajar con Dev sería complicado. Y a pesar de contar con la ayuda de una niñera “maravillosa”, Hamrick sintió, además, que su prioridad era estar con su hijo. Así, para el tercer cumpleaños de Dev y luego de sentirse “demasiado presionada y agotada”, se alejó de los escenarios. “Odio eso, porque quiero que haya más madres en el ballet”, aseguró, pero no pudo evitar compartir la dura realidad de la danza: “No pagan lo suficiente para que me rompa la espalda de esta manera... Todavía me encanta actuar, pero amo más a mi hijo”.

El vocalista de los Stones conoció a su novia en 2014, en un momento dramático y muy duro de su vida, después de que su compañera de entonces, la diseñadora de moda L’Wren Scott, se suicidara. La primera vez que se vieron, según el relato que trascendió, fue en Japón, donde Jagger fue a tocar con los Stones. Melanie estaba entre el público acompañada por un grupo de colegas y las invitaron al backstage para conocer a la banda. Poco tiempo después, empezaron a salir, y dos años más tarde nació Dev.

