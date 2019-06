Claribel Medina sobre Juan Darthés: "Tiene un problema con las mujeres"

La actriz habló sobre su experiencia trabajando con el actor, acusado de violar a una menor

Toda actriz que haya trabajado en algún momento con Juan Darthés , sabe que eventualmente tendrá que hablar sobre la denuncia hecha por la actriz Thelma Fardin por violación y contar su propia experiencia con él. En esta oportunidad, le tocó a Claribel Medina relatar lo que sintió al trabajar con el protagonista de Dulce Amor en dos oportunidades: la telenovela Te quiero, te quiero y el musical Un amor de novela.

Cuándo Andy Kusnetzoff le preguntó si la denuncia la había sorprendido, Claribel respondió de una forma muy particular. "Me llamó muchísimo la atención. No otras cosas que no tiene sentido que comente, como las compañeras de trabajo que no la pasaron bien", explicó. "En mi opinión Juan tiene un problema con las mujeres, que creo es competitivo, no sé por dónde le pasa. No es un buen compañero de trabajo en general".

"En mis dos experiencias con él no fue una persona con la que podés llegar a un acuerdo. Como que cuando hacés una escena decís 'vamos por este lado o por el otro' y se trabaja en conjunto. Pero él es muy individualista en su trabajo", argumentó la actriz.

Claribel reconoció que no le resulta extraño que haya pasado ciertos límites con alguna persona, pero que lo de Thelma la sorprendió. "No al extremo de una menor, que me parece fuerte, pero sí creo que con una persona mayor de edad se puede pasar de la raya aunque vos le expongas que mantenga un límite. No la pasé bien en ninguna de mis dos experiencias con él".

Stefi Roitman, quién trabajó con Darthés en Simona y también estaba en la mesa, contó como vivieron en el elenco el momento en que estalló el escándalo de Calu Rivero. "Puertas adentro se charlaba, no es que no se hablaba del tema, pero tratábamos de que quedara fuera de las grabaciones", reveló la actriz. "No era cómodo para las actrices pero mis colegas se portaron de diez, cuidaron mucho de todo".