Claudia Schiffer cumple 50 años: el recuerdo de su rivalidad con Valeria Mazza

La supermodelo alemana cumplió 50 años y muchos recuerdan la época en la que coincidió con Valeria Mazza en las pasarelas internacionales Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 10:47

Claudia Schiffer cumplió 50 años y lo celebró en Instagram con su más de un millón de seguidores. La icónica supermodelo de los años 90 compartió las pasarelas con Valeria Mazza, y más de una vez, la modelo argentina reconoció que existía "tensión" entre ellas por su parecido físico.

Schiffer se retiró de los desfiles en 2009, pero no pierde vigencia en el mundo de la moda y apuesta a su faceta de diseñadora: recientemente lazó una colección cápsula para la firma Être Cecile, inspirada en su propio estilo.

Cuando la modelo alemana ya era la musa de diseñadores como Karl Lagerfeld y Gianni Versace, Mazza estaba dando sus primeros pasos en la alta moda internacional, y a mediados de 1990 compartieron pasarelas en más de una oportunidad.

En 2013, la modelo argentina fue invitada a Desayuno americano (América), donde la conductora, Pamela David, le preguntó sobre la supuesta rivalidad: "¿Es cierto que Claudia Schiffer se sentía amenazada con tu presencia?". Sin titubear, Mazza respondió: "Sí, al principio. Cuando empecé no le divertía mucho y donde pudo trató de sacarme, de correrme".

En 1996 Claudia Schiffer y Valeria Maza desfilaron juntas en la Italy Fashion Week - Fuente: YouTube 03:15

Video

Intrigada, David le consultó cuáles fueron los obstáculos que enfrentó en su carrera: "A mí no me hacía nada, pero yo sabía que hablaba con diseñadores para que no estuviera en el desfile. Esas cosas son moneda corriente en el mundo de la moda".

"Cuando yo empecé decían 'se parece a Claudia' y, para mucha gente, eso podía ser buenísimo, pero la verdad es que en algunas cosas te ayudaba y en otras era difícil; tenía que lograr diferenciarme, porque Claudia había una sola", recordó la modelo, actualmente casada con el empresario Alejandro Gravier y madre de cuatro hijos.

Por ese entonces, muchos la llamaban "la Schiffer argentina" por su parecido físico, y ella se tomaba con humor las comparaciones. Un tiempo después, en una entrevista mano a mano, Carolina "Pampita" Ardohain le preguntó por el conflicto. "Decían que yo era la hermanita menor de Claudia -tienen soplo dos años de diferencia de edad- y eso no le gustó mucho; igual me parece que la mejor competencia es con una misma", respondió Mazza.

El día que Claudia Schiffer y Valeria Mazza coincidieron en un desfile y posaron juntas 01:02

Video

"A mí jamás se me ocurriría sacar a alguien de un desfile. Si yo quisiera competir con vos, te quiero arriba de la pasarela, no abajo", sentenció. A pesar de todos los dimes y diretes sobre su relación, en 2011 las modelos coincidieron en un evento de moda en Milán, Italia, y posaron sonrientes para las cámaras, además de entablar largas conversaciones en inglés.

Anteriormente, habían desfilado juntas en 1995 y 1996, y se encontraban muy seguido en eventos del selecto círculo de moda de la modelo alemana, al que pertenecían también Naomi Campbell y Cindy Crawford. Fue por ese entonces que Mazza hizo una famosa tapa con otra supermodelo del momento, Tyra Banks.

Claudia Schiffer, ícono del mundo de la moda internacional: cumplió 50 años y lo festejó con sus seguidores Fuente: Archivo

Schiffer conquistó las pasarelas internacionales con su icónica mirada azul, su metro ochenta de elegancia y su carisma con aires de timidez. Sin embargo, también tuvo que diferenciarse de otro gran ícono: muchos la señalaban como "la nueva Brigitte Bardot". Lejos de ser un inconveniente, supo aprovechar el vínculo para demostrar su perfil multifacético cuando las grandes firmas la eligieron para sus campañas.

El conflicto Schiffer-Mazza quedó atrás y hoy, ambas disfrutan de sus respectivos éxitos. La supermodelo alemana fue madre de tres hijos junto al director y guionista británico Matthew Vaughn, con quien ya lleva 18 años de relación. A sus flamantes 50 años, está concentrada en sus proyectos personales de moda, pero esta vez, detrás de las luces.

Claudia Schiffer junto a su esposo, Matthew Vaughn, con quien se casó en 2002 y fue madre de tres hijos