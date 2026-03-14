Rolando Barbano sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Marina Calabró y fue contundente

Rolando Barbano volvió a quedar en el centro de la escena luego de que sus declaraciones sobre una posible boda con Marina Calabró despertaran todo tipo de repercusiones. Sus palabras no pasaron desapercibidas y enseguida generaron expectativa en el mundo del espectáculo, donde la relación entre ambos sigue dando que hablar.

Todo ocurrió durante una entrevista con Ya fue todo (Jotax), donde Barbano habló de la relación y contó que con Marina Calabró suelen bromear con la idea de dar un paso más en su relación. Sin embargo, también dejó en claro cuál es hoy la realidad que atraviesan como pareja. “Siempre jugamos con la idea de casarnos. Es un poco una fantasía que tenemos. Pero bueno, en este momento, Marina tiene una hija, yo tengo hijos, no pensamos en una familia ensamblada en ningún momento y estamos felices así”, afirmó.

Durante una entrevista, Rolando Barbano no descartó la idea de casarse con Marina Calabró (Foto: Instagram @rbarbano_)

De todos modos, el periodista también sorprendió al mostrarse abierto a esa posibilidad desde lo emocional y fue contundente al asegurar: “Ahora, por lo que sentimos, sí, yo me re casaría con Marina”. Más adelante, al ser consultado sobre si imaginaba una propuesta discreta o algo más llamativo, como la de Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain en su momento, respondió con humor y sin vueltas: “No, digo, por cómo terminó esa relación”.

En ese sentido, Barbano dio más detalles sobre cómo imagina ese momento. “Yo le haría una propuesta hot, ¿sí? Con fueguitos. Ahora, seguro sería discreta y nunca haría una cosa como: ‘Che, filmame’ y publicarlo. No, de ninguna manera. No está en mi forma de ser”, expresó, para marcar su preferencia por preservar la intimidad.

Asimismo, dejó entrever que la propuesta podría ocurrir en algún momento (Foto: Instagram @rbarbano_)

“Me imagino que sería algo intenso. Si ocurriera. Seguramente va a ocurrir en algún momento”, reiteró. Sin embargo, cuando la conductora lo empujó a confirmar un eventual casamiento, fue preciso con sus palabras: “No, dije en algún momento va a ocurrir la propuesta”. Luego, aclaró: “Para que haya casamiento tiene que haber obviamente aceptación de la propuesta”.