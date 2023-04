Cocineros Argentinos despidió a Guillermo Calabrese con un emotivo programa homenaje

escuchar

Con imágenes de los diez años que estuvo al frente de Cocineros argentinos , el equipo del ya histórico ciclo de la TV Pública recordó, entre lágrimas, anécdotas, risas y un profundo agradecimiento por su generosidad, a Guillermo Calabrese. El querido cocinero, quien animó durante diez años el programa gastronómico del canal estatal, murió esta madrugada como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Ximena Sáenz, una de las integrantes más antiguas del programa, puso en palabras la marca que dejó el chef en el ciclo: “Este programa es Guillermo Calabrese. Todo lo que somos se lo debemos a él”.

El programa de hoy arrancó con un video de los mejores momentos de Calabrese en Cocineros.... Luego, las cámaras hicieron un recorrido por el estudio, esta vez en silencio y a oscuras, hasta detenerse en una de las mesadas. Sobre una tabla de madera, la enorme taza de café negro y el delantal azul de Calabrese. De a poco, todo el equipo de cocineros del show rodeó la isla. Así comenzó el sentido homenaje a un hombre que dejó una profunda marca en todos sus compañeros.

Guillermo Calabrese en Cocineros Argentinos

“Es muy difícil empezar a hacer este programa. Estamos todos acá, todos queriendo hacer un gran homenaje a Guillermo Calabrese. Se nos fue un maestro, se nos fue un compañero. Está todo el canal absolutamente conmovido, estamos todos sin palabras”, arrancó Saenz con los ojos llenos de lágrimas como el resto del equipo y en especial Juan Braceli, quien intentó decir algo pero la angustia no lo dejó.

“Todos lo recordamos, hablo por todos y los veo a todos llorar, como una persona tan graciosa, con tanto sentido del humor, que deja eso. Lo vemos en las imágenes sonriendo. Tenía un carácter fuerte pero el humor siempre predominada, como su pasión por la cocina y por el trabajo. Dejó una marca muy fuerte en todos nosotros y este programa era su casa”, agregó Saenz. “Este programa es Guillermo Calabrese. Es como nuestro papá”.

Juan Braceli, quien fue además alumno y amigo de Calabrese, repasó el impacto que tuvo la noticia en todo el canal y eligió recordarlo, como explicó, “con profundo agradecimiento y con alegría”. “Yo no me he reído tanto en la vida como con Calabrese y Juan Ferrara”, aseguró, y explicó que si bien no se llevaba tantos años con él, lo hacía sentir cuidado. “Hemos pasado por mil millones, por un montón... no puedo creer todo lo vivido. Y ahí está, como dice ahí, Cala eterno. Está acá, con nosotros, de alguna manera”, aseguró. “Todo el canal está consternado, dolido, agradecido, queriendo sumarse a este homenaje”, continuó.

Tras mandar un gran abrazo a la familia de Calabrese, entre todos comenzaron a recordar cómo era el cocinero y a contar recuerdos compartidos. “Cuando lo conocimos, yo le tenía miedo. ´Es el director de la escuela´, decía, y le tenía pánico hasta que después de una semana dije: ´Este señor es lo más´”, repasó Saenz. “Todos preguntaban qué tomaba Cala durante el programa y era nada más que café amargo. Y frío” , agregó la chef Gladys Olazar señalando el gran tazón que estuvo presente durante todo el programa de hoy.

El equipo de Cocineros argentinos totalmente conmovido por la pérdida de Calabrese

Tanto Mónica Marinaro, conocida como Madame Papin, como Damián Mono Cicero, destacaron en sus memorias la inmensa generosidad que tuvo Calabrese con todos sus compañeros. “Era generoso. Te dejaba el espacio. Te decía ´no cocino yo, que cocine el Mono´”, repasó el chef. “Era súper generoso con todo y eso es la humildad de los grandes. Y eso hace que estemos todos tan agradecidos con él, por siempre”, agregó Saenz. Y Olazar, a su turno, recordó que para él ir al estudio no era un trabajo sino una diversión mientras que Luciano García contó que “Cala tenía la virtud de mirar y encontrar lo lindo y lo bueno de cada uno”.

“Este programa es Guillermo Calabrese, todo lo que somos se lo debemos a él. Queríamos hacerle un gran homenaje y tenemos un homenaje preparado. Obviamente va a ser con recetas. Cuando alguien se va, perdura en los sabores que dejó” , presentó luego Saenz. Durante el resto del envío, el espíritu, el recuerdo, los gustos y las enseñanzas de Calabrese estuvieron presentes. Cada uno de los chef eligió un plato para recordarlo, una creación suya o alguno de sus sabores preferidos. Además compartieron un video de Calabrese haciendo un guiso carrero. En el medio surgieron cientos de historias compartidas. Y todo el tiempo, como si estuviera allí, el tazón de café negro y frío sobre la mesada.

LA NACION

Temas Guillermo Calabrese