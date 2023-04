Cómo fue la salida de Guillermo Calabrese de Cocineros argentinos en 2020

escuchar

La cocina argentina está de luto. Guillermo Calabrese, el chef que brilló en Cocineros argentinos durante una década, murió esta madrugada a los 61 años de un infarto . Son horas de conmoción sobre todo para sus colegas y para el mundo de la televisión, en donde supo brillar con su estilo ameno y su cocina para todos los gustos. Lágrimas, anécdotas y recuerdos sobre su figura se vuelven protagonistas para despedirlo de la mejor manera: con una sonrisa.

Si bien desde el año pasado estaba al frente del ciclo de elnueve ¡Qué mañana!, durante casi una década fue uno de los cocineros principales del emblemático programa de la TV Pública, que logró transmitir la pasión por la cocina de una forma diferente y acercar al televidente a las hornallas. En 2020 cuando Calabrese le puso un punto final a su participación escribió un sentido mensaje: “Fueron muchos años de trabajo en Cocineros argentinos y la Televisión Pública: entretenimiento, diversión y aprendizaje. Me encantaría seguir, pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público. Yo estoy muy bien. Gracias!”, escribía entonces el chef en su cuenta de Instagram.

Con estas palabras en sus redes sociales Calabrese se despidió del programa, pero sus excolegas quisieron decir algo en pantalla y honrar así su paso por Cocineros argentinos. “Antes de ir al corte tenemos que hablar de Cala, de nuestro compañero de tantos y tantos años, es un momento raro (...) Cala no va a continuar con Cocineros argentinos nos enteramos anoche. (...) Es un momento difícil. Hoy hablaba con él y me acordaba de 200 millones de cosas, de nacimientos, pérdidas, situaciones, vida compartida. Son 12 años de estar todos los días, muchas horas y va pasando la vida (...) y todo este programa que tanto nos hizo crecer a todos”, empezó diciendo Juan Braceli y agregó: “Yo de mi parte no tengo más que agradecer haber compartido esto”.

Ximena Saenz también compartió las palabras de Braceli y expresó: “Son muchos recuerdos compartidos, muchos años, mucho aprendizaje. Recuerdo cuando Cala llegó a Cocineros argentinos, yo le tenía pánico porque es un gran referente de la cocina argentina entonces me daba vergüenza cocinar adelante de él y equivocarme. Y después conocerlo, su humor, aprender muchísimo de la cocina y de la vida. Así que le mandamos un abrazo gigante, lo queremos mucho y siempre va a ser parte de Cocineros argentinos”.

Polémica y problemas de salud

Si bien las palabras de sus colegas fueron muy sentidas llamó la atención que el final de Calabrese en el ciclo no fuera con su presencia en pantalla . Algo que sin lugar a duda generó ruido y recordó la polémica ocurrida dos años antes. ¿Qué había pasado? En 2018 una banda en vivo había abierto un bloque tocando la melodía de un tema con insultos dirigidos al expresidente Mauricio Macri. Lo que hizo que el exitoso cocinero tuviera que salir a disculparse por lo ocurrido. Al tiempo y tras este traspié, Calabrese se ausentó del programa dos meses porque, según explicó en esa oportunidad, tenía algunos problemas de salud.

“Desde el domingo a la tarde estoy internado por un tema de hernia de disco. Es decir, incomunicado, pese a ello, me fueron llegando datos del enorme bondi que se armó. Empiezo por pedir disculpas. En el marco del programa se vive siempre un ambiente festivo. Aparte de cocinar, nos divertimos, cantamos, bailamos, hacemos chistes y huevadas varias. Esto hace ya 10 años”, explicaba entonces.

Adiós definitivo, pero con un sabor amargo

Si bien desde el programa siempre se le quiso bajar el tono a esta polémica, las especulaciones siguieron y entonces cuando finalmente Calabrese ya no se mostró más en pantalla, en 2020, porque no llegó a un arreglo económico con la productora del ciclo, quiso zanjar el asunto con un mensaje que también difundió a través de las redes. “A ver. Lo voy a explicar fácil. (...) Nunca fui empleado ni contratado por la TV Pública. Siempre mi relación contractual fue con una productora. Se venció el contrato y no hubo un acuerdo económico. Nada más. Nadie me echó. Y claro que me hubiera gustado seguir”, precisó a través de Twitter.

Regreso a la TV

Quien fue considerado el discípulo del Gato Dumas regresó a la televisión en 2022 al frente del ciclo ¡Qué mañana!, por elnueve (de 10 a 12), programa de cocina cuya producción decidió no salir al aire hoy tras la inesperada muerte del chef. “El equipo y sus compañeros están muy golpeados por la noticia”, según pudo saber LA NACION. Es por eso que desde la dirección de la canal decidieron que el programa que le precede, Telenueve al amanecer, se extendiera hasta las 12.

En el día de ayer, Calabrese había encabezado su programa al igual que todos los días y nada hacía presagiar que pudiera estar atravesando un problema de salud.

Su último posteo: inteligencia artificial y un cuestionario gastronómico

En sus últimas interacciones con sus seguidores, Calabrese les compartió un posteo. En Instagram, el chef había publicado una imagen en la que se lo puede ver con su aspecto físico alterado gracias a un programa de inteligencia artificial. “En @canal9oficial vimos que @florbarbeira nos habló sobre hacer fotos con inteligencia artificial y ¡no nos queríamos quedar afuera!”, expresó.

A través de sus historias, el cocinero también había abierto un “cuestionario gastronómico” para escuchar las consultas de sus seguidores y satisfacer sus inquietudes culinarias.

