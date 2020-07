La modelo fue madre por tercera vez el sábado, y una particular coincidencia resulta conmovedora Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2020 • 14:40

Paula Chaves fue madre por tercera vez junto a Pedro Alfonso : el sábado nació Filipa , y la fecha en que la nueva integrante llegó al mundo coincide con el cumpleaños de alguien muy especial para la modelo : su amiga Jazmín de Grazia , quien hubiera cumplido 36 años.

De Grazia murió en febrero de 2012 , y su partida fue un gran golpe anímico para la actual conductora de Bake Off Argentina . Las modelos fueron muy cercanas y compartieron la pasión por la moda y las pasarelas desde sus comienzos en el reality Súper M en 2002.

"Sueño 1000 veces con ella, se me aparece, viene a decirme cosas. Lo llamo a Ricardo, su papá, y le cuento", confesó en diciembre último cuando estuvo invitada a Quién quiere ser millonario (Telefe). "Ella me dice que está bien, no sé si es real o si es mi deseo", agregó.

En aquel intercambio con Santiago del Moro la modelo dejó fluir la emoción que siente cada vez que la recuerda: "Era un cascabel, le gustaba vivir a fondo. Y no escuchaba mucho, pero tenía una familia de oro; se la quiso ayudar mucho tiempo, pero tenía una personalidad muy fuerte".

Chaves también reveló que sigue en contacto con la familia de su amiga, y que siempre rememoran los momentos que compartieron juntos. Tampoco faltaron los posteos en honor a De Grazia a lo largo de estos ocho años desde la muerte de la modelo, periodista y conductora.

La emoción de Paula Chaves al recordar a Jazmín De Grazia - Fuente: Telefe 02:21

Video

Por todos estos recuerdos, la fecha 4 de julio resulta significativa para Chaves, quien ahora es madre de Olivia, de seis años, Baltazar, de tres, y Filipa , la recién llegada a la familia.