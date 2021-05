Coki Ramírez: su relación con Marcelo Tinelli, los motivos por lo que consideran que fue censurada y la detención de su ex, Pato Cabrera

Desde Córdoba, Coki Ramírez reapareció públicamente y habló de todo: su separación, sus nuevos proyectos laborales y opinó sobre la detención de su ex Ángel “El Pato” Cabrera, denunciado por violencia de género. Además, recordó sus épocas en el “Bailando” y confesó que con Marcelo Tinelli tenían “mucha piel”.

“ShowMatch fue una explosión para mí. Fue el puntapié para un montón de cosas que sucedieron y que van a suceder. Todavía después de once años me preguntan qué le dije a Marcelo al oído”, lanzó, entre risas, este mediodía en Intrusos. Intrigados por saber lo que muchos quisieron saber durante años, la cantante reveló: “No se imaginan las cosas que le decía, barbaridades. Usaba el humor cordobés para hacerlo reír. Teníamos mucha piel”.

Marcelo Tinelli y Coki Ramírez, en la pista del "Bailando" Archivo

Tras asegurar que su paso por el reality tuvo mucha repercusión, Ramírez asegura que fue censurada, ya que nunca más la llamaron para estar en la pista. “Nunca supe que pasó, fui como censurada. Habíamos empezado a ensayar, estaba viajando para la foto, tenía hasta el vestido listo pero me dijeron que no viaje, que había una protesta por el tema de los galgos [ella iba a bailar con La Mole Moli, que se había manifestado en contra del proyecto de ley que prohibía las carreras de esta raza de perros]. En ese momento bajaron a la Mole de concurso y me bajaron a mí. Yo hablé con Marcelo y me dijo que me quede tranquila, que no me iba a quedar sin trabajo... Y todavía estoy acá esperando”, contó sobre lo ocurrido en 2017.

Instagram

Ante la versión que asegura que su baja tuvo que ver con un pedido puntual de Guillermina Valdes, la cordobesa aclaró: “No sé, no me la voy a agarrar con ella que no lo conozco. No creo que Marcelo se deje manejar por una mujer”. Y enseguida advirtió que si la llaman nuevamente para estar, no volvería. “Para mí es una etapa superada. La pasé tan bien, fue tan intenso. Lo mío es cantar, no tengo ganas de prestarme a eso, ya no me interesa”, indicó.

Corazón solitario

Tras dos años de relación, Ramírez confirmó su separación del empresario Mariano Grimaldi, su última pareja. “Estoy separada desde hace poquito. Estuvimos dos años juntos, fue en buenos términos. Yo cuando me enamoro lo disfruto mucho, me entrego, me encanta disfrutar de la vida en pareja. Creo que para un hombre no debe ser fácil salir con una mujer que va para adelante, que esté tan expuesta”, reflexionó sobre los motivos por los cuales no avanzó la relación.

Inmediatamente, los conductores aprovecharon para preguntarle por la detención de Ángel “El Pato” Cabrera, el golfista acusado de violencia de género que fue su pareja en 2013. “Sé que está preso en Brasil, pero no seguí mucho la noticia. Yo nunca sufrí violencia ni física ni psicológica por parte de él. Yo creo que en una pareja siempre hay un poco de manipulación, pero nunca llegó a ser violencia; de hecho, nuestra separación también fue en buenos términos”, aclaró.

“Es muy loco enterarte de eso. Hasta mi mamá me preguntó, pero por suerte no me pasó a mí; no se lo deseo a nadie. Mi relación fue light, él vive en Estados Unidos y nos veíamos muy poco, quizá eso ayudó a que las cosas no sean tan intensas. Pero desde ya que no avalo ningún tipo de violencia, para nada. Yo soy una mujer cariñosa, elijo rodearme de gente que me de paz”, agregó, al tiempo que aseguro sentir pena por los hijos del golfista.

Por último, Ramírez habló de sus ganas de volver a enamorarse aunque por el momento está priorizando su carrera musical. “¿Tuviste amores con famosos?”, disparó Rodrigo Lussich sin anestesia. “Ay si claro, te lo voy a contar a vos”, bromeó mientras se encargó de negar su affaire con Martín Bossi. “Es un divino total, es para tenerlo de amigo de por vida. Igual me parece como una falta de respeto contar tu intimidad”, remató sin dar detalles.

LA NACION