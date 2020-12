Cómo es el vestido que Mirtha Legrand lucirá en su regreso a la tele

El diseñador Claudio Cozano dio detalles del vestido que Mirtha Legrand lucirá el sábado en su regreso a la TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2020 • 14:12

Hace tiempo que Mirtha Legrand sabe que el tan deseado regreso a la televisión será el sábado 19 a la noche y junto a su nieta Juanita Viale, que durante la pandemia condujo en eltrece las cenas de los sábados y los almuerzos de los domingos. Cuando su nieto Nacho, productor de los ciclos, terminó de confirmarle la fecha, Mirtha llamó a su diseñador preferido, Claudio Cosano, para encargarle el vestido que lucirá en el retorno que soñó por meses.

En una charla con LA NACION, Cosano dio algunos detalles. "Mucho no puedo hablar porque es secreto total de estado, porque 'La Chiqui' quiere provocar sorpresa cuando aparezca", se atajó el diseñador. Sin embargo, dio algunas "muestras" del vestido. "Apenas supo de su vuelta me convocó, y me eligió para que diseñara el vestido de su regreso. Enseguida llamé a su estilista de toda la vida, Héctor Vidal Rivas, y le hice cuatro propuestas de géneros diferentes. Mirtha eligió dos pero el primero fue el ganador y me dio libertad para hacer el vestido. Obviamente se quiere ver como una reina".

Juana Viale y Mirtha Legrand conducirán juntas el programa del sábado

Enseguida Cosano puso manos a la obra y, a días del regreso, el diseñador cuenta que está casi listo. "Se lo llevé para hacer la prueba y quedó fascinada. Es un vestido bien 'legranezco', de alta costura, largo, por supuesto y en un color espectacular que a ella le va a quedar genial. Está bordado en cristalería pura. Ya lo probó y le quedó perfecto. La conozco y hace mucho que la visto. Ahora estoy haciendo las terminaciones finales para que se luzca el sábado. Me pidió que esté ahí, así que voy a ir a verla. Faltan las joyas y el calzado adecuado pero va a estar espléndida, como a ella le gusta".

El diseñador no quiso soltar más datos sobre el diseño y mucho menos sobre el color. "Si lo cuento creo que me ahorca. Está muy ansiosa porque hace mucho que no está en televisión. Puedo contar que le hice el vestido con todos los protocolos. Va a llevar un tapabocas a tono, también. Va a brillar. Solamente tuvimos que saber qué color de vestido va a llevar Juanita, para tener algo diferente".

Conforme a los criterios de Más información