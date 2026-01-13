Cómo fue el comienzo de Eugenia Tobal en Escuela de cocina

El año arrancó con varios estrenos, a pesar de los bajos números de rating que trajo este verano a la pantalla chica. 2025 se fue con la peor noticia: el encendido anual fue el más bajo de los últimos 20 años. El acumulado marcó 14.5 puntos, sumados los siete canales de aire, una baja pronunciada de 2.5 con respecto a 2024. Estos índices no hacen más que reflejar el desinterés del público en los contenidos de la televisión abierta.

Desde la pandemia para acá, la televisión se llenó de programas relacionados con la cocina y haciendo zapping, en este mes de enero, todos los canales tienen algún ciclo relacionado con la gastronomía. Telefe cuenta con el exitoso MasterChef Celebrity y Ariel en su salsa, todos los mediodías; América TV estrenó el domingo pasado Destinos y sabores a las 11.30 de la mañana, con Rodrigo Cascón y Sebastián Coria; Moria Casán tiene un segmento en las mañanas de eltrece, que hace una semana sumó La cocina rebelde, con Jimena Monteverde, con promedios más que aceptables, considerando el período estival.

Cuando hace tres años El Nueve renovó sus tardes creó Escuela de cocina, el ciclo que llevó adelante Monteverde, acompañada de Coco Carreño y un grupo de profesionales de la gastronomía. La propuesta estuvo basada en la elaboración de platos más casera, con todos sus secretos, y se caracterizó por el humor y el desparpajo de la conductora.

Cuando Adrián Suar decidió apostar a una propuesta similar para el horario de las 14.45, gran parte del equipo junto con la cocinera se mudó a la pantalla de eltrece. Contento con los resultados del segmento, Diego Toni, gerente del canal del grupo Octubre, decidió seguir adelante con el ciclo en el horario de las 17, con Roberto Ottini, integrante del elenco original y una nueva conductora: Eugenia Tobal.

Su paso por MasterChef Celebrity

Tobal tuvo su debut ayer. La actriz tuvo un paso difícil por el reality de Telefe, MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, por las polémicas devoluciones de Germán Martitegui. Llega con experiencia en la materia, por haber sido parte del ciclo que condujo con Guillermo Calabrese en la Televisión Pública, Cocineros de noche, un desprendimiento del histórico Cocineros argentinos.

Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity Adrian Diaz Bernini

Este lunes, pasadas las 17, arrancó oficialmente la nueva temporada de Escuela de cocina con un piso de 1.3 puntos que le dejó Los profesionales de siempre. Tobal y Ottini estuvieron acompañados por Bernarda Iúdica, hija del conductor de Polémica en el bar; Martu Sánchez Acosta y Renzo Bengoechea desde el móvil en una pastelería.

“Muchas gracias por el recibimiento, cómo están todos en casa. ¡Bienvenidos a Escuela de cocina! Estoy muy feliz de estar acá, quiero agradecer al canal por recibirme, lo único que les pido, no me obliguen a cocinar! Quiero llevar a las casas buenas noticias y alegría”, confesó la actriz en la apertura del programa.

Dentro del menú presentaron colita de cuadril mechada con papas preparado por Bernarda Iúdica, un crumble de manzanas de la mano de Sánchez Costa y arancini de pollo creado por Ottini. La actriz, experimentada en la conducción, contó mientras cocinaban que se “rebanó” un dedo usando la mandolina, acompañó con preguntas certeras la preparación de cada uno de los platos, confesó que su mamá le enseñó todo lo que sabe de cocina y se dio el gusto de recibir, en su primer programa, a su hija Ema.

La franja de la tarde está liderada, desde hace años, por las novelas turcas que emite Telefe y este lunes no fue la excepción. Pasión prohibida y Amor a cualquier precio cosecharon picos de 5.6 puntos, muy por encima del resto de las propuestas. Por su parte, The Balls, otro de los estrenos conducido por Benjamín Vicuña, obtuvo 3.2, América Noticias llegó a los 2.0 y peleó el tercer lugar con la nueva temporada de Escuela de cocina, que tuvo un pico de 1.8.

La propuesta es sólida porque tiene la experiencia de tres años en el aire con el mismo equipo de producción que sabe cómo hacerlo. Eugenia Tobal le aportó calidez y se integró rápidamente al equipo aunque, los nervios lógicos del debut, hicieron que el primer programa fuera algo desprolijo.

Este es el segundo cambio importante que hace el canal en 2026, luego del enroque de horarios entre Con Carmen y Los profesionales de siempre. Junto con Qué mañana, Escuela de cocina es otro de los ciclos que le da buenos resultados a la pantalla de El Nueve, que necesita subir sus números de rating para poder recuperar el tercer puesto que el año pasado quedó en manos de América.