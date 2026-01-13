Rating: cuánto midió la última gala de eliminación de MasterChef antes del repechaje

MasterChef Celebrity entró en su último mes al aire y lo que viene será muy complejo. En esta instancia final el jurado se volvió muy exigente y eso se pudo ver en los últimos programas en donde no le dejaron pasar nada a los famosos. Llegaron de la gala de última chance Andy Chango, Marixa Balli, Emilia Attias, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Miguel Ángel Rodríguez y la Joaqui por no haber pasado la prueba de cocinar un plato con alimentos verdes. A ellos se sumó Claudio Husaín, por no llegar al objetivo en la etapa de beneficios. En la noche de eliminación, el grupo tuvo que dejar todo para poder permanecer en la competencia.

La competencia del prime time comenzó con los especiales de Pasapalabra con Guillermina Valdés, José Maria Muscari y Fabián Vena contra Ernestina País, Rochi Igarzabal y Juan Palomino, elenco de la obra de teatro El divorcio del año, versus LAM, Bendita y el debut de la serie El encargado en eltrece, con ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 7.8 puntos, mientras que la ficción de Disney se posicionó segunda con 5.2. Detrás estuvo el programa de espectáculos de Ángel de Brito con un pico de 3 puntos de rating, en su temporada número once. Pasadas las 22.10 arrancó la nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un piso de 8.2. Mientras el resto de los participantes supervisan todo desde el balcón, sus compañeros se las ingeniaron para llevar adelante el desafío y no quedar fuera de juego. Los famosos tuvieron que sortear la prueba de replicar una torta de Damián Betular con tres ingredientes en 70 minutos. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 10.2.

Por su parte, “El justiciero: capítulo final” se mantuvo segundo en la franja con un pico de 4.9 puntos, potenciado por el buen piso que le dejó el primer capítulo de la serie de Guillermo Francella. Polémica en el Bar en su nuevo horario de las 22 y Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández con 1.5, se mantuvieron peleando el tercer lugar, respectivamente. Mariano Iúdica junto a Diego Moranzoni, Karina Iavícoli, Mauricio D´Alessandro, el periodista Javier Calvo, y Gabriel Schutz hablaron, entre otros temas, de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada y de la polémica en Nordelta por el operativo para trasladar a los carpinchos.

En MasterChef, a la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares en uno de los desafíos más complicados hasta el momento. La primera en presentar su torta fue la Joaqui por la que fue felicitada. En segundo lugar pasó el Turco Husaín con muchas dudas: “Un mano a mano tuve que ni te cuento”, seguido de Marixa Balli con una preparación desprolija pero con un buen relleno.

Luego, Miguel Ángel Rodríguez y Cachete Sierra obtuvieron buenas devoluciones del jurado con reparos. Andy Chango presentó la torta más prolija de la gala y Emilia Attias falló en los tiempos y quedó complicada.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 10.6 puntos, en la noche en la que Emilia Attias y el Turco Husaín quedaron en la cuerda floja. Finalmente, la actriz fue eliminada. “Me duele un montón irme porque me encanta estar acá. Yo sé que hoy fui la peor de todas. Me voy con un gran dolor pero con mucha nobleza adentro porque sé todo lo que entregué“, admitió. De todas maneras, la participante tendrá una nueva chance ya que este martes comienza el repechaje, al que se podrá sumar junto a Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura, Ariel Puchetta, Esther Goris, Rusherking y Evelyn Botto.