Cómo fue la despedida de Agustina Kämpfer de Nosotros a la mañana

“Lamentablemente hoy despedimos a una compañera” , dijo Joaquín “el Pollo” Álvarez en los últimos minutos de Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce por eltrece. “Que llore, que llore”, corearon todos al tiempo que la aludida, Agustina Kämpfer, decía: “No me agiten porque soy de lágrima fácil”.

“Te valoro mucho como persona y laburante, lo mejor en lo que viene y gracias por estos dos años de trabajo compartido”, le deseó el conductor. Y Kämpfer, emocionada, contó su experiencia en estos años de programa: “Es una experiencia que me llevo adentro en lo profesional y en los personal. Disfrutaba levantarme a las 6 de la mañana y eso habla de lo bien que la pasé. Porque para disfrutar el madrugón, tiene que ser especial. Los conocía a todos de los medios, aunque nunca habíamos compartido trabajo y la pasé fantástico. Me voy tan contenta”.

Luego, la panelista le agradeció especialmente al Pollo: “Te conocí cuando fui como invitada a Con amigos así (KZO), fue pura joda y de hecho me piqué un poquito en esa barra hermosa. Y la pasé bárbaro en las reuniones que organizás y son muy generosas. Claro que no hay videos ni fotos porque después no podemos contraponer esa cara con ésta que tenemos todas las mañanas. Fueron dos años impecables, me llevo grandes experiencias en el pecho y no tengo dudas que nos vamos a volver a encontrar”.

Asimismo advirtió que los va a mirar todas las mañanas. “Me voy que quedar en el grupo de chat para hacerles acotaciones. A romperla como siempre, no paren chicos porque siete años de programa es un milagro en la tele de hoy. Gracias por todo, besos a Tefi [Russo, esposa del Pollo] de mi parte. Y seguimos en contacto porque tengo un chat paralelo. Gracias por la compañía de estos años muy lindos y espero que se lleven algo tan lindo de mi paso por el programa como me llevo yo”, dijo conmovida Kämpfer, que se sumará desde el mes que viene al nuevo panel de Intratables.

LA NACION