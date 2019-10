Helena Bonham Carter recurrió a una psíquica para trabajar su rol en The Crown

Los grandes actores son capaces de hacer cosas impensadas para lograr componer un buen personaje, desde aumentar de peso drásticamente, cambiar de look o vivir experiencias fuera de lo común. En esta oportunidad fue Helena Bonhamn Carter quién reveló el método que eligió para poder sentirse más cerca de la princesa Margarita, papel que interpreta en la nueva temporada de The Crown.

La actriz recurrió a una psíquica para comunicarse con la hermana de la reina Isabel y de esa manera contar con su aprobación para interpretarla. "Ella me dijo, aparentemente, que estaba contenta de que fuese yo", reveló durante el festival de literatura de Cheltenham.

"El principal tema cuando me toca personificar a alguien real es que siento que tengo que contar con su aprobación, porque uno tiene una gran responsabilidad. Entonces le pregunté: '¿Estás de acuerdo con que haga de vos?'. Y ella dijo: 'Tu eres mejor que las otras actrices que consideraron para el papel'", expresó. "La gente de producción no me dice quién fue la otra actriz, solo sé que había otra candidata. Después me dijo, 'Vas a tener que arreglarte mejor, estar más presentable y correcta'".

Según Bonham Carter, esto le dio seguridad. "Me hizo sentir que a lo mejor ella está acá, porque esas frases son muy del estilo de Margarita. Ella era muy buena halagándote y, al mismo tiempo, haciéndote saber el lugar que ocupabas".

A principios de este año, Helena habló con el sitio Entertainment Weekly sobre el día en que conoció a la princesa, cuando Margarita aún estaba viva (murió en 2002). "Mi tío era muy cercano a ella. Era intimidante. En un momento, cuando nos encontramos en el castillo de Windsor, me dijo: "Tú estás mejorando cada vez más como actriz, ¿no es verdad'".

La actriz británica interpretará a la princesa Margarita, rol en el que previamente se destacó Vanessa Kirby. La tercera temporada de The Crown abordará el período comprendido entre 1964 y principios de los 70 y contará con un elenco renovado para la ocasión. Tobias Menzies será Felipe, marido de la reina y duque de Edimburgo, reemplazando así a Matt Smith; y el marido de Margarita, Antony Armstrong-Jones, será interpretado por Ben Daniels.