La dolorosa revelación de Helena Bonham Carter sobre su ruptura con Tim Burton: “Duró mucho tiempo”

escuchar

Helena Bonham Carter y Tim Burton vivieron una historia de amor que duró 13 años. En 2014, quienes conformaron una de las parejas más sólidas de Hollywood anunciaron su separación. Tras ello, comenzó el “duelo”, sobre el que casi una década después reflexionó la actriz a corazón abierto.

Junto al vínculo que los unía, ambos artistas compartían una sociedad artística a lo largo de la cual la intérprete terminó convirtiéndose en musa del director. Por ello, el punto y final a su relación tuvo repercusiones en varias direcciones.

En diálogo con el podcast de Therapy Works, Bonham Carter contó que el proceso de separación de Burton fue “doloroso” y “duró mucho tiempo”. La actriz de 56 años reveló que, manteniéndose fiel al estado anímico que la invadía, decidió vestirse de negro por largo tiempo. “Quería usar algo para indicarle a la gente que no estaba siendo yo, que estaba de luto y en camino de reconstrucción” , dijo.

Helena Bonham Carter junto a los actores Geoffrey Rush y Colin Firth y su entonces esposo, Tim Burton, en la alfombra roja de El discurso del rey, en 2011 AP

Y continuó: “ Deberíamos traer de vuelta un uniforme para el duelo, porque da a tu alrededor una indicación de que no estás siendo vos misma y que tampoco deberías serlo. Creo que todavía tenemos problemas para admitir la vulnerabilidad y hay un juicio al respecto de que deberíamos ser fuertes . Tenemos que honrar y respetar la pérdida. Tenemos que tomarnos una pausa”, consideró.

El vínculo amoroso entre la actriz y el director de Alicia en el país de las maravillas se prolongó de 2001 a 2014. Ambos comparten un hijo en común, Billy, de 19 años, y una hija, Nell, de 15. Si bien nunca estuvieron casados, Bonham Carter se refirió a la ruptura como un “divorcio”.

La estrella señaló que, además de “dolorosa”, la separación fue “prolongada”. Y sobre ello profundizó: “ Ése es otro tema, que no es todo tan finito. Nunca termina. Incluso si te divorciás de alguien en una especie de matrimonio, si tenés hijos con esa persona, la relación cambia. Es muy complicada la cuestión posterior de la crianza de los hijos ”, opinó.

Durante el primer período que procedió a la ruptura, la actriz padeció varias situaciones difíciles de atravesar. “Recuerdo estar en la puerta del colegio y sentirme muy vulnerable”, recordó la artista.

En relación a cómo pudo salir adelante, apuntó: “Reunirme con amigos estuvo bien, pero no con gente que realmente no conocía. Era como si no tuviera piel y la gente no necesariamente sabe cómo tratarte”, comentó. Y mencionó que también entre amigos hubo situaciones particulares: “ A veces, los amigos no saben qué hacer y hay lealtades divididas. Si te preocupa lastimar a alguien, comunicate con ambas partes y simplemente decí: ‘¿Te importaría si...?’ Siempre respetá lo que esas personas atraviesan, más allá de las opiniones que tengas ”, agregó.

Bonham Carter trabajó bajos las órdenes de Burton en numerosas películas, como El planeta de los simios, Charlie y la fábrica de chocolate o Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet, pero no tuvo participación alguna en otros filmes de la época, como Big eyes, estrenado en el año de su separación.

Helena Bonham Carter y uno de sus últimos papeles, en la serie The Crown Netflix

Bonham Carter mantiene actualmente un vínculo sentimental con el historiador de arte Rye Dag Holmboe. “La distancia más corta entre dos personas es la risa, no el sexo. El sexo está sobrevalorado”, comentó con humor.

En los años previos al inicio de su vínculo con Tim Burton, la actriz mantuvo otros affaires. En una reciente entrevista publicada por The New Yorker, fue Emma Thompson quien se refirió a uno de estos episodios al revelar una vez más el romance que su exesposo, Kenneth Branagh, mantuvo con la intérprete en 1995, un affaire que terminó precipitando el divorcio de la pareja.

Helena Bonham Carter y Emma Thompson en El fin del juego, de 1992

Mientras Thompsom filmaba Sensatez y sentimientos, en 1995, atravesaba una de las peores crisis de su existencia. Su matrimonio se había derrumbado hacía dos años, pero aún no lo habían hecho público. El motivo de la ruptura era demoledor: Branagh había iniciado una relación con una de las estrellas de su película Frankenstein: Helena Bonham Carter, una vieja amiga de ambos. “ Me sentí humillada. Estaba completamente ciega frente al hecho de que él tenía relaciones con otras mujeres en el set ”, dijo. Y agregó: “Lo que aprendí fue lo fácil que es ser cegado por tu propio deseo de engañarte a ti mismo”.

“Estaba medio viva y medio muerta. Cualquier sensación de ser una persona adorable o digna se había ido por completo”, reveló Thompson. El encargado de “recoger las piezas y volverlas a armar” fue el actor Greg Wise, quien interpretó a John Willoughby en Sensatez y sentimientos. En este caso, la pareja de actores se mantiene unida desde hace 27 años.

LA NACION