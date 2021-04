Cómo le confesó Daniel Osvaldo su amor a Gianinna Maradona

La relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo está pasando un gran momento. Recordemos que la pareja se dejó ver en el viaje que hicieron por el Sur argentino, donde el músico tenía pautados unos recitales. Fue ahí cuando los flashes captaron la presencia de Gianinna Maradona junto a su hijo, Benjamín Agüero, disfrutando de los shows.

Cuando ya era imposible ocultarse, el exfutbolista y la hija de Diego Maradona decidieron dar el próximo paso y así fue cómo empezaron a trascender imágenes de ambos con Benjamín, con la hermana de Osvaldo, amigos e integrantes de la banda.

El posteo de Daniel Osvaldo dedicado a Gianinna Maradona Instagram

La foto más reciente la subió Gianinna a través de su cuenta de Instagram, donde posteó una imagen de su pareja y de su gran amiga, Tati Malhasian. “Gracias por estar en mi vida desde siempre. A ustedes los amo fuerte”, escribió en su dedicatoria compartida.

Sin embargo, el ex de Jimena Barón y padre de su hijo Morrison, fue un poco más allá y compartió la foto de su pareja, sumándole una romántica dedicatoria: “Love You, Dinorah”/”Te amo, Dinorah”, le escribió Osvaldo a Gianinna, mencionando su segundo nombre y acompañando la frase con un corazón. De esta forma, el músico disipó cualquier tipo de duda respecto al vínculo que los une.

Un mal trago para Osvaldo

Constanza de Palma, la ex novia de Daniel Osvaldo habló tras la confirmación de la relación entre el exfutbolista y la hija de Diego Maradona

En las últimas horas, Constanza de Palma, su exnovia, habló de la relación que tuvieron y fue categórica. “Pasaron mil cosas, algunas muy feas”, le dijo De Palma a la periodista Fernanda Iglesias. “Como estoy muy lejos de ser una persona pública no le veo el sentido; tampoco quiero hablar de una persona que no está, no me gustan esas cosas honestamente”, expresó en un mensaje que le envió a la periodista y que se dio a conocer en Hay que ver, el programa de El Nueve.

“Hubo temas de pareja, como en cualquier pareja. Fue una relación súper intensa desde el vamos, así que obviamente lo bueno era buenísimo y lo malo, malísimo”, afirmó la ex de Daniel Osvaldo.

LA NACION