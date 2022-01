Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri y la llamativa coincidencia de su nuevo contagio

“Hola, buenos días. ¡Bienvenidos a Mañanísima! Y ustedes dirán qué hace esa chica ahí. Sí, estoy con Fabián Medina Flores”, lanzó Estefanía Berardi este martes desde la pantalla de Ciudad Magazine mientras explicaba que al igual que Carmen Barbieri, su compañero Pampito estaba con síntomas de covid. “Amaneció con 38 de fiebre y dolor de garganta. Lo vamos a tener por Zoom”, anticipó la panelista acompañada por el estilista de moda.

Antes de comenzar un programa atípico, Berardi recibió la llamada de Carmen Barbieri, la conductora del matutino que estaba mirando muy atenta desde su casa. “Hola, qué lindo verlos. Qué lindo es ver mi programa desde la cama”, expresó para luego contar con lujo de detalle cómo está atravesando el virus por segunda vez . “Me siento como ayer, quizás un poquito más dolorida de cuerpo. No tengo fiebre, saturo bien, pero me tira la cama. El médico me dijo que son tres días que me voy a sentir mal”, comentó.

E inmediatamente, la conductora reveló un detalle que sorprendió a todos: “Por suerte me están cuidando los médicos del año pasado. ¿Pueden creer que me infecté el mismo día y el mismo mes que el año pasado? Justo un año”, remarcó asombrada por la casualidad . Si bien en un principio Barbieri compartió su temor por tener que volver a internarse, confesó estar mucho más tranquila respecto de ese tema: “Estoy tranquila porque estaba muy preocupada de que me internaran y volver a pasar por todo lo que pasé”, indicó.

Respecto de la noticia de que Pampito amaneció con síntomas de Covid, la actriz expresó su preocupación ante la posibilidad de haberlo contagiado: “Lamento mucho lo de Pampito. Espero que esté bien, hay que pasar estos primeros tres días que son bravos”, expresó mientras le mandaba todas sus fuerzas.

La palabra de Pampito

Minutos después, el periodista de espectáculos charló con el ciclo desde su casa y contó qué síntomas despertaron sus sospechas. “Hoy me desperté a las 6 de la mañana con mucho dolor de cabeza y dije: ‘Esto es Covid’. Ahora me duele la espalda y la garganta. Estoy como débil”, advirtió quién se encuentra aislado.

Tras confesar que hasta el momento no había atravesado la enfermedad, el panelista confesó que desde que se enteró del positivo de Barbieri sintió temor: “La noche que nos enteramos que Carmen tenía Covid yo dormí medio mal, perseguido porque yo no lo había tenido hasta acá. Me voy a hisopar hoy a la tarde. Me indigna no poder ir a trabajar”, remató quien continuó participando del matutino desde su living.