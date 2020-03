Encantadora de perros: así controla Susana Giménez a sus tres cachorros

Susana Gimenez encontró la forma de controlar a sus perros cada vez que llega a su casa Crédito: Instagram

Cada vez que Susana Giménez llega a su casa de Punta del Este, no solamente se encuentra con la paz del campo, sino con el amor más incondicional que puede existir, el de sus tres perros: Thelma, Beto y Kika. En un divertido video publicado en su cuenta de Instagram, la diva compartió el método que utiliza para tranquilizarlos y que ninguno la lastime por la emoción de verla.

"El secreto está en no bajarse de la camioneta hasta que se calmen y después llevarlos a pasear (ya lo tengo todo estudiado)", escribió explicando su estrategia. En las imágenes se la puede ver saludándolos feliz desde arriba del auto mientras les pide que se calmen y les anuncia que van a salir a dar una vuelta.

"Me lastiman, me lastiman", grita Susana mientras los perros emocionados saltan sobre ella. Una mujer le acerca un par de zapatillas y la rubia se comienza a calzar para poder salir a caminar. "Con tacos me tiran", explica antes de darles la buena noticia a los perros. "A caminar, a correr".

Hace unos años, la rubia le había comprado unas fundas a Thelma para evitar que le rompa la ropa o la lastime durante las emotivas bienvenidas que le brinda cada vez que la ve llegar. "Le compre estas uñas a mi perra Thelma para que cada vez que se emociona cuando me recibe no me rasguñe más", explicaba en Twitter al compartir una foto de la cachorra con sus uñas en color rosa.

La lujosa mansión que tiene en Punta del Este, llamada "La Mary", es el refugio preferido de Susana. Allí suele resguardarse de la mirada de los curiosos para preservar su intimidad y descansar junto a sus perros, que residen en Uruguay.

"La Mary" es una instalación de lujo. Se trata de cinco hectáreas en las que se encuentra la mansión y la pileta, entre otras comodidades como una cancha de tenis, un quincho y hasta un lago. Se calcula que su cotización actual supera los diez millones de dólares.