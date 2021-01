Memes, clips y recuerdos: así celebran los famosos el fin del mandato de Donald Trump Crédito: Instagram

Desde el momento de su asunción como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump halló en el que colectivo que integran las máximas figuras de Hollywood a uno de sus grandes detractores. Desde las redes, las entregas de premios y muchas de las entrevistas que concedieron a lo largo de los últimos cuatro años, los actores y actrices más famosos del mundo aprovecharon para mostrar su descontento tanto con la figura del mandatario como con sus medidas de gobierno más polémicas.

Este martes, un día antes de que se venza el mandato del empresario, muchos de ellos volvieron a acudir a las redes para despedirlo. No todos eligieron hacerlo de la misma manera. Mientras algunos, los más críticos, se mostraron felices o contaron cómo los había deprimido la noticia de su victoria, cuatro años atrás, otros se tomaron el trabajo de fundamentar con fotos y textos los motivos por los que no van a extrañarlo al frente del Ejecutivo de aquel país. Un tercer grupo se limitó a compartir sus esperanzas con la dupla que resultó electa y que asumirá este miércoles, la compuesta por Joe Biden y Kamala Harris.

"Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio", escribió Lady GaGa en su cuenta de Instagram. La cantante será la encargada de entonar el himno estadounidense este miércoles, en el acto de asunción.

Cynthia Nixon, por su parte, compartió en la misma red un clip de la canción "Tomorrow", el tema principal de Annie. "Mañana saldrá el sol, apuesta tu último dólar a que mañana habrá sol. Pensando en el mañana limpia las telarañas y el dolor hasta que desaparezcan. Mañana saldrá el sol, así que tienes que aguantar hasta mañana pase lo que pase", expresa la canción.

Jennifer Lopez compartió un clip desde Washington, ciudad a la que viajó porque es una de las atracciones musicales del acto de traspaso de mando. "Qué honor pasar unos momentos con estos valientes hombres y mujeres. Gracias por su servicio y sacrificio. Te honro hoy y todos los días. Mañana canto para ti y todos los estadounidenses", escribió junto a la imagen en la que se la ve posando junto a miembros de las fuerzas armadas que custodian las calles cercanas al Capitolio.

"Esta era yo hace 4 años, cuando me negué a ver la última asunción. En su lugar, bebí un poco de whisky y vi una vieja película en TCM. Mañana voy a estar celebrando. Dios bendiga a Estados Unidos", escribió Rosanna Arquette, junto a una vieja fotografía en la que se la puede notablemente deprimida.

La actriz y conductora Chelsea Handler compartió un compilado de fotos y frases que lleva por título: Los motivos por los que no extrañaremos a Trump. Lo acompañó con la siguiente frase: "Adiós, a Ivanka y a su padre".

Su colega Debra Messing compartió un divertido video del comediante Randy Rainbow hablando sobre la gestión de Trump. "Dios mío. Esto es todo lo que necesitaba para despedirme de los últimos 4 años del infierno. Me hizo gritar de risa, pero lo sorprendente es que me hizo llorar. Con alivio. Se acabó", expresó junto al clip.

América Ferrara solo se limitó a escribir: "En vísperas de que la primera mujer tomara posesión de la vicepresidencia. Gracias a su sobrina @meena por brindar el botín perfecto para este momento. Y acompañó su texto con los hashtags #laprimeraperonolaúltima #mujer fenomenal.

Kerry Washington también celebró la victoria de Harris, la primera mujer en ocupar un cargo electivo en el poder Ejecutivo del país del norte. "La primera, pero no la última. Se acerca un día histórico de asunción. Celebremos a las mujeres, como la vicepresidenta Kamala Harris, ¡que con su ejemplo y su trabajo abre más puertas a todas las mujeres del país!", escribió la protagonista de la serie Scandal.

Michael Keaton, en tanto, publicó la carta de agradecimiento que recibió por parte de una organización que patrocinó el camino de Biden y Harris hacia la presidencia. "Trabajé un poco con estas buenas personas para ayudar a que nuestro nuevo (y decente) presidente fuera elegido. Estas personas son muy eficaces y es fantástico trabajar con ellos. ¡Felicitaciones! La bondad llega a la Casa Blanca", aseguró.

