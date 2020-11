Si bien la relación entre la modelo y conductora y el polista ya estaba confirmada, Jujuy decidió compartir las primeras imágenes juntos Crédito: Instagram

Si bien a comienzos de noviembre Sofía "Jujuy" Jiménez había dejado entrever que se encontraba en una flamante relación con el polista Jerónimo del Carril, el sábado por la noche decidió hacerla pública con dos imágenes que ya no dejaban lugar a las dudas.

En su cuenta de Instagram, la modelo y conductora publicó primero en sus Stories una foto en la que está abrazada a su novio. "Y vos, bueno... El chico en cuestión. ¡Más lindo!", escribió, para luego postear otra imagen donde arrobó al polista y le dedicó un contundente elogio: "¿Vos te das cuenta del nivel de potritud que manejás?", expresó Jiménez.

De esta forma, y a siete meses de su separación de Juan Martín del Potro, Sofía se muestra feliz con Del Carril, de 24 años, quien en esta temporada juega la Triple Corona para La Ensenada-La Aguada, el team que comparte con Segundo Bocchino, Alfredo Bigatti y Matías Torres Zavaleta.

En mayo, "Jujuy" confirmaba su ruptura con Del Potro y, en principio, atribuía la separación a los efectos de la cuarentena, y a cómo se había vuelto complicada la convivencia.

"La realidad es que la cuarentena nos está pegando. Es un momento de mucha incertidumbre y reflexión, al menos a mí me está pasando eso", dijo Jiménez en diálogo con el ciclo de eltrece, Los ángeles de la mañana. "Con Juan veníamos como medio raros... ¿Viste cuando no te estás escuchando o hay falta de comunicación? Veníamos de Miami y nos tocaba hacer la cuarentena post viaje. Fue como 'bueno, voy a focalizar en mí, en las cosas que me hagan bien, dejar pasar estos 14 días de cuarentena post viaje y ver'. En el medio vino mi mamá a Buenos Aires, es como que pasaban los días y dije: 'No puedo dejar de disfrutar a mi vieja que está acá'", contaba por entonces la modelo, quien en ese momento optó por hacer las valijas y mudarse con su mamá.

"Dijimos: 'Esto no nos está sumando ni a vos ni a mí', pero no voy a entrar en intimidades de la pareja. Yo soy perceptiva y cuando me doy cuenta de que algo no está fluyendo, se me prende la alarma. Quedarme con él hubiera sido lo más cómodo pero me gusta hacerme cargo de mi vida", amplió la conductora de Modo Noche.

Recientemente, en diálogo con LA NACION, Jiménez contó que mantiene un excelente vínculo con su ex. "Tenemos una linda relación, pero elegimos estar separados. Nos queremos y nos respetamos un montón; yo lo quiero mucho y le deseo lo mejor", manifestaba "Jujuy", quien este año también fue vinculada con el Pocho Lavezzi, rumor que siempre se encargó de desmentir, asegurando que jamás conoció al exfutbolista.

