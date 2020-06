Alicia Silverstone y su hijo Bear Blu, quien el 5 de mayo cumplió 9 años Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2020 • 17:29

La actriz Alicia Silverstone contó recientemente que en esta cuarentena por la pandemia de coronavirus se baña junto a su niño, Bear Blu, de 9 años.

"Mi hijo y yo nos bañamos juntos y, cuando no está conmigo, lo hago sola y siento que es muy reconfortante y nutritivo", le manifestó la protagonista de Ni idea al New York Times, donde detalló cómo es su rutina diaria en este difícil contexto, donde también emprende largas caminatas, cocina, y salta la soga con su niño.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas, sobre todo porque no es la primera vez que se explaya acerca de cómo aborda la maternidad, muchas veces a través de métodos que le valieron críticas. En 2012, Silverstone compartió cómo alimentaba a su hijo: probando ella la comida primero. Es decir, su sistema consistía en premasticar el alimento, para luego dárselo a su pequeño.

"La gente dice un montón de cosas sobre mí, me han tildado de 'rarita', pero me enorgullezco de eso porque es difícil ser la persona que habla, y ser la persona que dice las cosas que no a todo el mundo le gusta escuchar", respondió Silverstone en una oportunidad.

Por otra parte, en su libro de 2014, The Kind Mama, escribió que los pañales son innecesarios, sean desechables o de algodón. La actriz también sostiene que para anticipar las necesidades de los bebes solo es necesario fijarse en sus expresiones faciales . Asimismo, se pronuncia en contra de las vacunas, asegura que los pequeños que siguen una dieta vegana no tienden a enfermarse, y no cree en retar a su hijo , porque siente que no necesita hacerlo.

"Él me respeta mucho, y yo lo respeto a él, y trato de estar siempre presente y no perderme ningún momento de su vida, siempre voy a escucharlo", declaró a revista People.