La artista y su pequeño hijo Jameson contrajeron la enfermedad, pero ya se encuentran recuperados Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

En un posteo realizado en su cuenta de Instagram, que acompañó con una imagen familiar, la cantante Pink compartió con el mundo que tanto ella como su hijo menor, Jameson, de tres años, dieron positivo tras hacerse el test del coronavirus.

La artista, quien compuso grandes hits como "Who Knew", "Just Give Me a Reason" y "Beautiful Trauma", se encontraba en cuarentena junto a su marido, Carey Hart, y sus hijos, la pequeña Willow, de ocho años y Jameson, de tres, en su casa de Los Ángeles. De todas formas, tanto ella como el niño contrajeron el virus.

"Hace dos semanas empezamos a tener síntomas del Covid-19. Afortunadamente, nuestro médico podía acceder a los tests y dimos positivo. Mi familia ya estaba en su casa, y nosotros hemos continuado haciéndolo en las últimas dos semanas, siguiendo las instrucciones de nuestro médico", explicó la estrella.

De todas formas, Pink les aseguró a sus seguidores que ella y Jameson ya están muy bien, tras dos semanas con síntomas leves. "Hace unos pocos días nos hicimos el test y dimos negativo", contó, confirmando así su recuperación. Por otro lado, fiel a su estilo, la cantante no quiso dejar pasar la oportunidad de interpelar las decisiones que tomó el gobierno de Estados Unidos ante el avance de la pandemia.

"Es un error que los tests no sean más accesibles. Esta enfermedad es seria y real, afecta a los jóvenes y viejos, a los sanos y enfermos, a los ricos y pobres, y debemos tener tests gratis para proteger a nuestros niños, a nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestras comunidades", pidió Pink, quien hizo importantes donaciones para apoyar a los profesionales de la salud: 500 mil dólares al Fondo del Hospital de la Universidad de Temple, Filadelfia; y 500 mil al Fondo de Crisis de Emergencia de Los Ángeles.

Pink agradeció a los "héroes" que "están trabajando tan duro para proteger a nuestros seres queridos", e imploró que todos traten de aislarse socialmente. "Las dos semanas que vienen son determinantes: por favor, quédense en en casa", concluyó en su mensaje.

Hasta el día de hoy, 5 de Abril, se reportaron en Estados Unidos 311178 casos de infectados, 8802 de muertos y 14652 de recuperados, según las cifras difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En relación al día anterior, se registraron 2328 casos más de afectados por la pandemia.