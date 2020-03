Jorge Rial y su mujer y un pedido especial en este delicado momento que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus

25 de marzo de 2020 • 15:13

"Soy hipertenso y cardíaco y estoy dentro del grupo de riesgo", dijo Jorge Rial en el inicio de Intrusos , el programa que conduce en América. Por prevención y por pedido de su familia y su médico, el conductor decidió quedarse en su casa y salir al aire por Skype. Desde hace ya una semana, los panelistas del ciclo se turnan y salen al aire de a cuatro para reducir lo más que pueden la cantidad de gente en el estudio a raíz de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno por la pandemia de coronavirsus .

"Estoy saliendo desde mi teléfono con el trípode que le robé a mi mujer, Romina Pereiro. En realidad me obligan a tomar esta decisión . Soy cabeza dura y tenía más ganas de ir que de quedarme. De hecho lo hice todos estos días, más allá de los consejos porque estoy dentro del grupo de riesgo, no por edad sino por problemas cardíacos -tengo un stent- y porque soy hipertenso. Eso me pone en zona de riesgo", detalló.

Tengo ganas de estar ahí y sé del esfuerzo que hacen todos, pero me tengo que cuidar ""

Luego agregó: "La semana pasada fui de casa al programa y del programa a casa, como decía el general Perón. Iba bien pero la gente sale mucho a la calle y no toma conciencia y la presión en casa de Romina y mis hijas, se hizo sentir. Y se sumó mi médico, hicimos una teleconferencia y me dijeron que me quede en casa. Estoy bien, pero tengo que cuidarme y también a mi familia y a ustedes".

Rial, que prometió salir al aire todos los días desde su casa, aseguró: "Tengo ganas de estar ahí y sé del esfuerzo que hacen todos, pero me tengo que cuidar y por eso tomé esta decisión de quedarme en casa. Me costó mucho pero es lo mejor para todos. Dividimos el equipo, algunos se quedan en su casa, como Débora (D'Amato). Cuando se pueda, voy a estar".