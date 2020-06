Ernesto Tenembaum fue muy duro contra el canal Telefé y con la conductora Lizy Tagliani tras el anuncio de que ella y parte de su equipo habían dado positivo de coronavirus Covid-19 Fuente: Archivo

22 de junio de 2020 • 11:07

Ernesto Tenembaum criticó en términos muy duros a Lizy Tagliani y al canal Telefé, después de que la conductora de El precio justo anunciara que dio positivo de coronavirus Covid-19, junto con algunos miembros de la producción de su programa .

"Lo que pasa en Telefe es un tema que no se está planteando con la energía que merece. Estuve viendo fotos del programa y eran una multitud, realmente es una falta de respeto, Telefé tiene que dar una explicación respecto de esto", cuestionó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Radio Con Vos).

"Me parece un mal ejemplo ver gente juntada en televisión. La Noche de Mirtha Legrand con Juana Viale no me parece un buen ejemplo, pero son 4 invitados. Veo programas periodísticos con panelistas y no me parecen un buen ejemplo, pero puedo entenderlo. Lo de Lizy Tagliani es un desastre, es vergonzoso lo que se hizo ahí y tanto ella como el canal tienen que dar una explicación de por qué hicieron eso", pidió Tenembaum, y agregó: "Tiene que hacer una reflexión del canal sobre qué se hace y qué no se hace, bastante que los dejan funcionar".

"Es muy vergonzoso, ojalá que todos estén bien pero no me gusta. Así como comentamos lo de María Eugenia Vidal y lo de Alberto Fernández, esto no corresponde, no es parte del esfuerzo que el país está haciendo para sobrellevar el tema del coronavirus", consideró.

Esto no es parte del esfuerzo que el país está haciendo para sobrellevar el tema del coronavirus

"No vale de nada decir 'quedate en casa' cuando hacés un programa donde hay setenta tipos en el estudio haciendo aire, es increíble", desarrolló.

Cuando un compañero de su equipo le recordó las recomendaciones que estableció el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para el funcionamiento de los programas, Tenembaum fue categórico: "Ahí tenés, canales de televisión haciendo lo que se les recanta las p.... La verdad que es muy ofensivo y muy hipócrita, gente que está por el número todo el tiempo (rating), y no es el momento para estar por el número, salvo que estés muy desesperado".

"No me parece, y además me duele porque yo soy parte del sistema mediático argentino y esto que merece por lo menos un debate. Es increíble como en los medios no se debate", finalizó.