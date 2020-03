Gerónimo Rauch contó que él y su esposa tienen coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de marzo de 2020 • 13:29

Desde España, el cantante Gerónimo Rauch confirmó a través de las redes sociales que tanto él como su esposa contrajeron coronavirus y aseguró que fue censurado."Teníamos síntomas. Ayer terminamos de confirmar mi mujer y yo que tenemos Covid-19, y les quiero contar un poco la historia de cómo es esto", comenzó explicando el ex Mambrú.

"No tuvimos síntomas la primera semana, no teníamos ni idea. Tampoco de quién nos contagió", indicó a través de un video en su cuenta oficial de Instagram. El músico, además, quiso compartir con sus seguidores su experiencia para generar conciencia sobre la importancia de extremar los cuidados para prevenir el contagio. "Se van a sentir sanos, bien, Me sentí peor en otras gripes. Los síntomas eran clarísimos, y nos empezó a aparecer el miércoles pasado con un poco de fiebre, teníamos los dos dolor de cabeza y nos ardían las vías respiratorias", agregó.

"Después de esto, pasó y nos quedamos relajados. Hace cuatro días mi mujer me dijo que no tenía ni olfato ni gusto. Por favor, es importante que todos lo sepan, y que yo estoy bien, estoy con paracetamol tres al día. Podemos contagiar a alguien de riesgo y quizá se muera. Por suerte tengo la conciencia tranquila y gracias a Dios mi hijo no tiene ningún síntoma. Deseo que esto pase lo antes posible, pero por favor, quédense en casa", expresó.

Más tarde, Rauch volvió a conectarse con sus seguidores, esta vez desde Twitter, para hacer una acusación: "Hola a todos. Simplemente quería aclarar que Instagram me ha censurado el vídeo donde hablaba sobre los síntomas que estamos teniendo mi mujer y yo, y no me dejó compartirlo en Facebook tampoco. Estamos bien y rezando porque esta pesadilla termine", escribió.

"Aclaro que mi única intención era concientizar, ya que aún vemos mucha gente en las calles, sin entender que pueden portarlo y no tener síntomas. No somos pacientes de riesgo; saturada la sanidad pública, prefieren que nos quedemos casa. Por suerte, creemos que ya pasamos la peor parte hace dos días. Hoy ambos nos sentimos mejor, aunque seguimos con el ciclo de paracetamol".

En diálogo con LA NACION , Rauch fue más allá. "Nosotros estamos mucho mejor. No tengo idea de lo que está pasando... A mí Instagram me censuró el video y no me dejaron publicarlo en Facebook ni en ningún lado, ni tampoco guardar el vivo", explicó. Y agregó que no entiende a qué obedece la decisión: "No veo que sea negativa la noticia. Es la verdad":

Informe: Pablo Montagna