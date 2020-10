Coronavirus: Hugo Arana, internado, dio positivo en el hisopado de Covid-19

El actor Hugo Arana fue ingresado hace unos días a una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires, tras sufrir una fuerte caída en su domicilio. En las últimas horas, un estudio de rutina para comprobar su evolución llevó a que se le realizara el hisopado para determinar si tiene Covid-19, y el resultado fue positivo.

"Estoy internado y con el virus, pero liviano, sin grandes trastornos", dijo el intérprete de 77 años a LA NACION, desde la habitación del sanatorio en el que permanece internado desde la madrugada del domingo 27 de septiembre.

"Llegué a casa y lo encontré tirado en el living", explicó su hijo Juan. Aún no se sabe si la caída fue producto de un desmayo o una baja de presión, pero una ambulancia lo trasladó a la clínica de la calle Conde donde le realizaron los estudios correspondientes. "Todo dio muy bien, solo tiene un hematoma", aseguró el hijo del actor.

Sin embargo, en el transcurso de la semana pasada, una tomografía en el pulmón delató una alteración que encendió las alertas. Ante el hisopado, el resultado positivo confirmó las sospechas. "No sabemos dónde se lo pudo haber contagiado porque no salía salvo para algún estudio médico ineludible. Puede haber ingresado al sanatorio con coronavirus o, quizás, se lo contagió allí. Por suerte está muy bien, siempre fue asintomático así que no tiene ningún problema para respirar", confió Juan Arana, mientras espera los últimos resultados de los análisis realizados a su padre, quien por ahora deberá seguir internado.

A pesar de la parálisis de la actividad artística, el actor, durante la cuarentena, realizó un cortometraje de manera virtual junto a Moro Anghileri, para la serie Historias virales, con la dirección de Juan Baranchuk y Federico Frágola.

