El picante posteo que hizo Wanda Nara tras los rumores de affaire con Martín Migueles: “Mi nuevo gran amor”

En las últimas semanas, los rumores sobre un presunto romance entre Wanda Nara y Martín Migueles comenzaron a ganar fuerza en redes sociales y programas de espectáculos. Mientras el nombre del empresario de Nordelta se instaló como posible nuevo interés amoroso de la mediática, ella optó por responder de una forma muy peculiar. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, compartió una imagen de su nuevo Lamborghini Urus 2025 con una frase que no pasó desapercibida: “No vendo mi Lambo, es mi nuevo gran amor”.

La publicación fue interpretada como una clara respuesta a las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Migueles. En la foto, se veía el auto de alta gama estacionado en una cochera techada y decorado con un moño rosa sobre el capó.

Según detalló el portal especializado Car and Driver, este modelo tiene un valor estimado de entre 241.000 y 273.000 dólares, lo que equivale a más de 300 millones de pesos argentinos. “Mi juguete nuevo”, había expresado Wanda días atrás cuando presentó el vehículo ante sus seguidores.

Wanda Nara compartió una foto hecha con IA de su nueva adquisición (Foto: Historias de Instagram @wanda_nara)

Pero sus indirectas no terminaron allí. A las pocas horas, subió un video de su entrenamiento sobre una bicicleta elíptica. Pero los ejercicios no se encontraba haciéndolos sola, sino junto a un hombre muy misterioso que sería su personal trainer. Cabe recordar que fue así como presentó a Martín Migueles en LAM (América TV). “No tengo novio. Cuando tenga novio les mando, que les encanta a ustedes. Es mi entrenador”, afirmó, refiriéndose al empresario.

Wanda Nara con su nueva adquisición

A su vez, se justificó y dijo que su vida amorosa se encuentra pausada por la gran cantidad de horas de trabajo que le demanda las grabaciones de las nuevas temporadas de Love is Blind (Netflix) y Masterchef Celebrity (Telefe), sumado a las numerosas campañas publicitarias que realiza mes a mes. “No tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie. Estoy trabajando un montón”, remarcó.

Wanda Nara se mostró entrenando junto a un misterioso hombre

¿Quién es Martín Migueles?

La información sobre el nuevo pretendiente de Wanda Nara fue dada a conocer por Yanina Latorre en su ciclo Sálvese Quién Pueda (América TV). “Wanda Nara, chongo nuevo en Nordelta. Ella dejó muchas pistas el fin de semana, historitas que subió, joyitas que mostró. Zapatillitas. Resultó ser el chongo. Hay quien dice socio, amigo, guardaespaldas de Piccirillo. Tremendo", aseveró la conductora.

Por su parte, la panelista Majo Martino agregó que “hace dos o tres meses estarían saliendo”. “Los presentó El Tano, que es un amigo de Wanda, que es amigo del Chaco, su peluquero“, detalló sobre cómo se dio el primer encuentro. Pero el trasfondo polémico de esta relación es que Migueles tendría una estrecha relación con Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio, procesado por ”secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma“.

Esto fue lo que reveló Yanina Latorre sobre el supuesto nuevo novio de Wanda

“Le deben muchísima plata, todo muy turbio. Piccirillo le dio su casa como parte de pago y le firmó un contrato de alquiler por diez años”, develó Latorre sobre uno de los acuerdos que habría realizado Migueles. A su vez, al ser el hombre de mayor confianza de Piccirillo, sería el único que lo visitaría en la cárcel y le haría llegar comida de forma regular.