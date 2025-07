Jésica Cirio rompió el silencio, tras la detención de su marido: “Me retiro de los medios para preservar mi salud”

En los últimos años, Jésica Cirio parece estar en el ojo de la tormenta, envuelta en escándalos judiciales o dramas amorosos. Sus dos matrimonios, uno con Martín Insaurralde y otro con Elías Piccirillo, terminaron con denuncias de corrupción en el caso del primero, y de estafas en el segundo.

Este jueves por la mañana, en el programa Desayuno Americano, de América TV, la modelo reveló que decidió bajar su nivel de exposición y alejarse de los medios: “Me hace muy mal, esto que viví hizo que quizás el estar expuesta no colabore con mi salud mental. Es la decisión más sana que tomé hasta el momento”, señaló tajante.

Jesica Cirio: "Fue un año muy difícil para mi a nivel personal" (Fuente: Instagram/@jesicacirio)

“Necesito preservarme”

“Fue un año muy difícil para mí a nivel personal, tomé la decisión de no exponerme por mi salud mental”, señaló Cirio, que también aclaró que no iba a referirse a Elías Piccirillo, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2024. “No voy a responder absolutamente nada, los respeto, los amo, desde chiquita estoy en los medios y entiendo”, se excusó sin emitir opinión sobre su última pareja.

“Estoy mal, lógicamente no estoy bien... Fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida", deslizó la exconductora de La Peña de Morfi, que aseguró que sigue trabajando a pesar de estar alejada del ojo público: “Estoy trabajando, no exponiéndome. Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso, entendeme. Tomé esa decisión, me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme”.

Jésica Cirio y Elías Piccirillo se casaron en mayo de 2024 en el Palacio Duhau y parecían una familia feliz hasta que Piccirillo se vio envuelto en un escándalo judicial y fue detenido por estafa AF

“Decidí retirarme de los medios, no ir a eventos, ni nada. Hoy, por el momento, no trabajo acá. Seguramente sí trabaje en el exterior”, agregó Cirio, en el ciclo televisivo conducido por Pamela David. Además, la modelo destacó que recibe apoyo terapéutico.

En el programa le consultaron cuál de las dos separaciones que atravesó había sido la más dolorosa y ella respondió: “No sé qué es más duro y qué no. Martín [Insaurralde] es el papá de Chloé y lo respeto como eso, está todo bien”.

Jésica Cirio: "Hace un año y medio tomé la decisión y la sostuve, estoy mejor así e insisto, es por mi salud mental y por mi nena” Instagram: @jesicacirio

Sobre su salida de Telefe, Cirio explicó que fue una decisión en conjunto con el canal: “Salir de La Peña de Morfi fue una decisión que se tomó en conjunto. Si quisiera estar expuesta, puedo estar todo el día, continuamente, pero no es la decisión que tomé ni que me hace bien. Yo trabajo desde los 11 años, lo disfruté, lo amé, pero después de un montón de vivencias, creo que es la decisión más sana para mí y para mi familia. Por el momento sí, me retiro de los medios. Hace un año y medio tomé la decisión y la sostuve, estoy mejor así e insisto, es por mi salud mental y por mi nena”.

La causa de Martín Insaurralde

La relación de Cirio y Piccirillo había surgido tras la separación de la modelo con el exintendente de Lomas de Zamora. La modelo se divorció del exfuncionario bonaerense en noviembre de 2022, mientras ocurría la investigación por corrupción y enriquecimiento ilícito contra el ex hombre fuerte del peronismo bonaerense. En esa causa se encuentra imputada Cirio.

El fiscal Sergio Mola había presentado un informe junto con la procuraduría especializada en lavado donde describían posibles testaferros de Insaurralde. Allí, detallaban maniobras para adquirir propiedades y autos sin nombre, junto con gastos injustificados con sus ingresos, como viajes internacionales.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde estuvieron juntos diez años y tuvieron una hija ARCHIVO

En la investigación se incluyó el viaje por el Mediterráneo que realizó con el yate El Bandido, junto a la modelo Sofía Clerici, quien se presentó en la causa como “acompañante de viajes”. Ella también se encuentra investigada y pidió ser sobreseída.

Cirio e Insaurralde oficializaron su relación en 2013, mientras el exfuncionario encabezaba la lista de candidatos a diputados del Frente para la Victoria y ella comenzaba a trabajar como notera en la televisión. Estuvieron juntos diez años y tuvieron una hija, hasta que la relación se terminó en junio de 2023.