Coronavirus: Noelia Novillo, conductora de Canal 26, dio positivo de Covid-19

A la extensa lista de personalidades de la televisión contagiadas de Covid-19 se sumó este viernes una de las conductoras de Canal 26. Noelia Novillo le confirmó a LA NACION que el hisopado que le realizaron dio positivo, tiene coronavirus y reveló cuáles son los síntomas que padece y cómo atravesará el período de aislamiento.

"Perdí el olfato totalmente. Es el único síntoma; es un malestar en la garganta", le contó la locutora a este medio. Novillo, la encargada de conducir el segmento de la tarde en el canal de noticias, indicó, además, que se encuentra en su domicilio, donde llevará adelante el proceso de aislamiento. "Voy a en casa durante 14 días, sin poder hacer absolutamente nada. Me van a estar controlando dos médicos, todos los días, haciéndome llamadas. Ese va a ser mi protocolo", expresó.

Minutos después, recurrió a su cuenta de Instagram para dar la noticia a sus seguidores: "Bicho maldito. ¡Hola a todos! Hoy di positivo de Covid-19. Ayer a la noche llegué a casa muy cansada, al ingresar a mi depto utilizo siempre lavandina, y me llamó la atención no sentirla, ya que había usado mucha; acto seguido, voy a lavarme las manos con jabón y tampoco olía. Me puse alcohol y nada. Agarré un frasco de café, tampoco olía el café ¡Me empecé a asustar! No estaba congestionada... De inmediato agarré el vinagre, tampoco lo olía... Mi perfume, mi fragancia favorita... Nada. Perdí el olfato al 100%", comenzó explicando.

Y continuó: "De inmediato, avisé a mis jefes y activé el protocolo con mi obra social. Gracias a todos los que colaboraron para que todo sea rapidísimo!

