Coronavirus: la odisea de Nancy Duré para volver al país

Nancy Duré se volvió antes de Estados Unidos

13 de marzo de 2020 • 11:23

Nancy Duré se encontraba de vacaciones en Miami cuando se declaró el estado de alerta por el coronavirus. Luego de ser considerado pandemia por la Organización Mundial de la salud y tras el decreto presidencial publicado ayer, la periodista volvió al país y contó, paso a paso, cómo es el protocolo que está funcionando en el aeropuerto de Ezeiza.

"Cuando me fui hace 10 días no había ningún caso en el país y ahora ya es una pandemia. No tuve que cambiar el pasaje porque yo tenía fecha para hoy. El tema es que ayer a la noche en el aeropuerto nadie nos decía que iba a pasar con nosotros porque se decía que los vuelos iban a volver a origen y no los iban a dejar aterrizar en Ezeiza", comenzó a relatar Duré en comunicación telefónica con Nosotros a la mañana mientras bajaba del avión.

En el aeropuerto de Miami, tratando de volver a casa. Nadie sabe si en Argentina nos van a dejar entrar. Qué se supone que debemos hacer? pic.twitter.com/4ZcdJcnDXK &- Nancy Dure (@NancyDure) March 13, 2020

Siguiendo -paso a paso- el protocolo establecido en Ezeiza, la periodista comentó como accionó la tripulación durante el vuelo. "Nos hicieron llenar la declaración jurada de salud, donde tenés que aclarar si tenés algún tipo de síntomas y el domicilio donde vas a residir durante la cuarentena. Nos entregaron el formulario apenas subimos al vuelo para completarlo durante las 9 horas de viaje. Se supone que ahora va a haber gente de sanidad recibiéndolo y chequeando la temperatura corporal", señaló sobre las nuevas cámaras térmicas instaladas en el aeropuerto.

Mientras esperaba las valijas, Duré contó que ayer se cruzó con el periodista Ángel De Brito en el aeropuerto, quien también estaba vacacionando en los Estados Unidos. "Él llegó hace apenas unos días así que estaba adelantando su vuelta. Había gente en lista de espera", reveló.

Cumpliendo con el protocolo en vivo, la especialista en espectáculos continuó con su relato. "Recién entregué el papelito a una persona de sanidad. Me preguntó si había tenido síntomas y pasé. Estoy usando barbijo porque puedo estar asintomática y no saberlo, es mejor prevenir. Eso sí, me lo consiguió un amigo enfermero porque ya casi no se consiguen", explicó.

Minutos después, casi desde la recta final, la periodista aclaró: "Pasé recién por el lector de temperatura, nos exigen tener un metro de distancia entre una persona y otra. A un señor le acaba de sonar, lo retuvieron a un costado para volver a tomarle la temperatura. Si la temperatura pasa los 37.5, se re chequea y te aíslan".