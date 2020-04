Coronavirus: Oriana Sabatini ya tiene el resultado del último test

Coronavirus: Oriana Sabatini dio negativo en el último test Crédito: Instagram

28 de abril de 2020 • 19:24

Un mes después de haber sido diagnosticada con coronavirus , Oriana Sabatini finalmente dio negativo en el último test que le realizaron. La noticia la dio el periodista Guido Záffora en Intrusos , quien habló con la cantante en las últimas horas.

"Hablé con ella. Por suerte ya está bien, recuperada y feliz de que haya dado negativo el último test que se hizo", expresó el panelista. Resulta que en las últimas semanas, Oriana había vuelto a dar positivo, razón por la cual la cantante seguía muy preocupada.

Oriana y su novio, Paulo Dybala , fueron testeados en Italia luego de que ambos tuvieran síntomas leves relacionados al Covid-19 . "Yo tenía síntomas: tos, me dolían mucho el cuerpo y la cabeza, tenía cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho, y no precisamente para bien", aseguró la cantante en su momento.

"Nosotros estamos bien, descansando un montón. La verdad es que no nos dieron ningún tipo de medicamento ni antibiótico, solo nos dijeron que guardáramos reposo, que no hiciéramos gimnasia", expresó días después del diagnóstico, desde Turín . "Nos sentimos bien, a veces nos agarra un poco de dolor de cabeza o dolor de garganta. Ahora estoy un poco agitada por nada, a veces siento que me cuesta un poco respirar, pero dentro de todo nos sentimos bien", agregó.

En Argentina, tanto Catherine Fulop como Ova Sabatini estuvieron muy preocupados por la salud de Oriana. "No sé si se lo puede volver a contagiar o si puede empeorar la situación. La incertidumbre me mata. Lo que yo haría es tomarme un avión, irme para allá (Italia), abrazarla y agarrarme el virus para quedarme junto a ella", expresó hace unos días su padre . "Eso es lo que me daría la tranquilidad que necesito, pero no lo puedo hacer. No me queda otra que aguantar y hablar mucho con ella. Debe estar harta de que le pregunte cómo está, si tiene síntomas, y cómo está Paulo".