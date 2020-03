Oriana Sabatini grabó un video para contar que contrajo coronavirus y para generar conciencia acerca de la importancia de tomar las medidas de prevención Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de marzo de 2020 • 16:14

Este sábado, Paulo Dybala confirmaba a través de su cuenta de Instagram que tanto a él como a su novia, la actriz y cantante Oriana Sabatini , le dieron positivos los análisis de coronavirus. Desde Italia, donde se encuentra viviendo junto al futbolista, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini también recurrió a las redes para contar su situación y llevarle tranquilidad a sus seguidores y seres queridos.

"Como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que estoy viviendo en Italia con mi novio. Llegué acá hace un mes y medio. Quise hacer este video para que no salgan noticias falsas ni esté dando vuelta información que no es, especialmente por la gente cercana a mí con la que, obviamente, ya hablé. Prefiero que la gente lo escuche de mi boca y no de la boca de otro", comenzó diciendo Oriana, en un video que, también, compartió en su cuenta oficial de Instagram.

"Hace dos días, nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo en la casa con nosotros para ver si teníamos coronavirus. Hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos", continúa. Y, para dejar en claro que el estado de ninguno de ellos reviste de gravedad, agregó: "Obviamente, estamos bien. Si no, no estaría haciendo este video así".

"Yo tenía síntomas: tos, me dolían mucho el cuerpo y la cabeza, tenía cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho, y no precisamente para bien", aseguró la cantante.

Con respecto a su estado actual de saludo, reveló: "Ahora ya bajaron los síntomas. Estoy mejor. Sigo con esa sensación de cansancio pero ya no estoy tan mal como antes".

Aunque se encuentra alejada del país, la cantante quiso dejar en claro que está informada sobre lo que ocurre en la Argentina y le pidió a su público que extreme las medidas de prevención. "Quería hacer este video, porque seguramente va a llamar la atención y lo van a levantar un montón de portales. Nosotros estamos informados las 24 horas, los siete días de la semana, especialmente estando en Italia que es el país más afectado del mundo. En la Argentina siguen estando mis amigas, sigue estando mi familia y constantemente estoy viendo noticias de gente que se está yendo de vacaciones, que está aprovechando para viajar, o irse a un hotel a la costa o lo que sea, y creo que no se están dando cuenta de lo grave que es la situación y de lo grave que sería en un país como Argentina que mucha gente se contagie al mismo tiempo. Sería un quilombo enorme, por así decirlo, en los hospitales. Y que la gente se tenga que morir por la letalidad del virus sino porque los hospitales no den abasto, no haya materiales y todo sea un caos", indicó.

Y finalizó: "Agradezco todos los mensajes que van a poner y quería también aprovechar porque la palabra coronavirus por sí sola asusta un montón, pero para nosotros, los jóvenes, suele ser bastante leve, pero para nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos puede no serlo. Quédense en sus casas. Hagan la cuarentena. Nosotros vamos por el día nueve y ahora tenemos que esperar hasta el 31 de marzo para que nos vuelvan a hacer el test y ver como sigue todo. Gracias por mirar este video. Espero que se sigan cuidando y seamos responsables y que nos cuidemos entre todos".