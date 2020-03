Oriana Sabatini sobre el coronavirus: "A veces siento que me cuesta un poco respirar" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de marzo de 2020 • 17:28

Tres días después de haber contado que tanto ella como su novio, Paulo Dybala tienen coronavirus, Oriana Sabatini reveló cómo se siente en este momento. A través de un mensaje de voz que difundieron en Intrusos , la cantante aseguró que se siente bien y que los síntomas que tienen son muy pocos.

"Nosotros estamos bien, descansando un montón. La verdad es que no nos dieron ningún tipo de medicamento ni antibiótico, solo nos dijeron que hagamos reposo y no hagamos gimnasia", expresó desde Turín, Italia. "Nos sentimos bien, a veces nos agarra un poco de dolor de cabeza o dolor de garganta. Ahora estoy un poco agitada por nada, a veces siento que me cuesta un poco respirar, pero dentro de todo nos sentimos bien".

Oriana también contó que a través de Instagram recibe muchos mensajes de gente que le consulta qué hacer en caso de tener síntomas. "Nos preguntan si nos dieron remedios, pero yo les recomiendo que no se automediquen y que si piensan que tienen el virus, lo mejor que pueden hacer es seguir estando en sus casas. Acá seguimos combatiendo esto, quedándonos en cuarentena diez días más".

El sábado 21, los jóvenes recurrieron a sus redes sociales para contar el diagnóstico que habían recibido. "Como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que estoy viviendo en Italia con mi novio. Llegué acá hace un mes y medio. Quise hacer este video para que no salgan noticias falsas ni esté dando vueltas información que no es, especialmente por la gente cercana a mí con la que, obviamente, ya hablé. Prefiero que la gente lo escuche de mi boca y no de la boca de otro", comenzó diciendo Oriana, en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

"Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo en la casa con nosotros para ver si teníamos coronavirus. Hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos", continuó. "Obviamente, estamos bien. Si no, no estaría haciendo este video así. Yo tenía síntomas: tos, me dolían mucho el cuerpo y la cabeza, tenía cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho, y no precisamente para bien. Ahora ya bajaron los síntomas. Estoy mejor. Sigo con esa sensación de cansancio pero ya no estoy tan mal como antes", aseguró la cantante.