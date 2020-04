Oriana Sabatini reveló que Dybala tiene "dificultades respiratorias"

Desde Turín, Oriana Sabatini dijo que con Paulo Dybala "estábamos muy perseguidos, no sabíamos si podíamos tocar las cosas". Crédito: Instagram

La cantante Oriana Sabatini contó que su pareja, el futbolista Paulo Dybala, "se mantiene con tos y dificultades respiratorias", habiendo pasado nueve días desde que ambos dieron positivo en el test de coronavirus .

"A mí ya me dio negativo el test, pero me tienen que hacer una segunda prueba. Con la limpieza estábamos muy perseguidos, no sabíamos si podíamos tocar las cosas". Incluso, la joven música reveló que pensaron migrar a Dubai , donde según dijo, "no hay peligro". "Pero lo descartamos. Lo más prudente es quedarse en casa y esperar a que todo termine", agregó en diálogo con El Trece . También dijo que desecharon regresar a la Argentina ya que "es un riesgo tomar un avión".

Sobre como manejaron la situación al enterarse que habían contraído la enfermedad, la hija de Catherine Fulop, dijo: "Nunca entré en pánico (...). Te volvés consciente de cosas que está sintiendo su cuerpo. Sigo con la sensación de falta de aire". Finalmente, dio más información sobre el virus: "No se sabe mucho. Los médicos nos recomendaron no hacer ejercicio, sin medicamentos, pero nos dieron vitaminas y efervescentes ".

Horas más tarde, el padre de Sabatini se manifestó en conversación con Intrusos acerca de su sentir respecto de tener tan lejos a su progenitora: " Yo sigo preocupado todavía , por más que ahora me digan que el nuevo test le dio negativo y que tiene que hacerse otro test. Hay tanta información cruzada de todo esto que uno no tiene la seguridad de nada.".

Luego, agregó: "No sé si se lo puede volver a contagiar o si puede empeorar la situación. La incertidumbre me mata. Lo que yo haría es tomarme un avión, irme para allá (Italia), abrazarla y agarrarme le virus para quedarme junto con ella . Eso es lo que me daría la tranquilidad que necesito, pero no lo puedo hacer"."No me queda otra que aguantar y hablar mucho con ella. Debe estar harta de que le pregunte cómo está, si tiene síntomas, y cómo está Paulo".

Antes, la influencer de redes sociales había dicho: "Mi papá le decía a mi mamá 'no, yo si tengo una hija con coronavirus no me quiero cuidar más, me cuido solo por Tiziana, si tengo otra vida no quiero tener hijas porque sufro mucho'".