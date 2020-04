El actor leyó una curiosa reversión de un cuento infantil para pedirle a todos que se queden en sus casas Crédito: Captura de video

Mientras los casos de coronavirus continúan creciendo en todo el mundo, cada vez son más los famosos que intentan convencer a sus seguidores de quedarse en sus casas. Samuel L. Jackson hizo su aporte en el show de Jimmy Kimmel en una videollamada donde leyó un cuento infantil reversionado , que lleva como título: "Quedáte en tu maldita casa" .

El actor se mostró vía Skype desde su hogar y aprovechó la ocasión para hacer una lectura de una nueva versión del cuento infantil "Go to To Fuck to Sleep" ("¡Duérmete, carajo!") , del escritor Adam Mansbach, ahora llamada: "Stay the Fuck at Home" ("Quedáte en tu maldita casa"). En este sentido, Jackson comentó que fue el propio autor del libro quien le mandó una copia del cuento para niños modificado en función de estos tiempos de pandemia del COVID-19 .

Esta nueva versión contiene una serie de consejos útiles apuntados a respetar la cuarentena y a seguir todos los hábitos de higiene que se recomiendan para evitar los contagios, pero tiene una particularidad: el uso de muchas "malas palabras" en el texto. En este sentido, recordemos que el actor es conocido por la gran cantidad de insultos que suelen decir sus personajes en sus diálogos.

"Quédate en tu maldita casa. Corona se está extendiendo, ésta no es una maldita broma. No es hora de trabajar o deambular. La forma en la que puedes luchar es simple, amigo, quédate en tu maldita casa. Así que aquí estoy, Sam L. Jackson, suplicándote: lávate las manos, deja de tocarte la cara y quédate en tu maldita casa", dice el cuento que leyó el actor ante la cámara al ritmo de un piano como cortina musical.