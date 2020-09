Coronavirus: Tiziana Sabatini ya está de regreso en su casa

La hija menor de Ova y Cathy volvió a casa tras realizarse unos estudios para descartar complicaciones del Covid-19 Crédito: Instagram

La familia Sabatini está atravesando momentos difíciles, luego de que todos los integrantes de la casa de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop dieran positivo al hisopado del coronavirus. Si bien ayer había trascendido que Tiziana, la menor de las dos hijas de la pareja, y su abuela habían sido internadas en un centro médico por complicaciones de la enfermedad, la joven usó su cuenta de Instagram donde, a través de una Historia, llevó tranquilidad a sus seguidores. "Estoy aislada en mi casa y con mi familia", reveló la joven, luego de contarles que si bien había sido derivada a una clínica para descartar una neumonía, sus pulmones estaban bien.

"Hola, quería contarles a los que me están hablando preocupados por lo que vieron en la tele, que estoy bien y en casa. Ayer sí me llevaron al hospital para hacerme estudios. La médica que vino a hacerme el chequeo no lograba escuchar la parte superior de mi pulmón derecho y había que descartar neumonía", detalló en la publicación. Al tiempo que agradeció a sus seguidores su preocupación y aseguró: "Por suerte, mis pulmones están bien".

El mensaje de Tiziana Sabatini en sus redes Crédito: Instagram

Mientras que la joven volvió a su casa, aún sigue la preocupación en el clan por Beatriz, la madre de Osvaldo Sabatini, que fue hospitalizada al mismo tiempo que su nieta por "protocolo", según reveló Fulop.

Los Sabatini-Fulop y el coronavirus

La preocupación del matrimonio por el Covid-19 comenzó al inicio de la cuarentena cuando se enteraron que la mayor de sus hijas, Oriana, quien vive en Italia junto a su novio, tenía coronavirus. Fueron semanas de mucha ansiedad para la familia ya que la noticia llegó en el momento de mayor propagación del virus en el Viejo Continente. La tranquilidad volvió cuando, después de varios hisopados, a la joven le dio negativo el resultado.

Casi cinco meses después y del otro lado del océano Atlántico, la sombra del Covid-19 volvió a aparecer y lo hizo en la casa de la pareja. Fue la misma Catherine quien confirmó que tanto ella como su marido y su otra hija se habían contagiado. Más allá de que para ella los síntomas estaban bajando, no pasaba lo mismo con el resto del clan, según contó la actriz y panelista. Y su angustia fue aumentando luego de que los médicos decidieran trasladar a Tiziana y a su abuela a un centro médico.

Beatriz se encontraba pasando la cuarentena con su hijo desde hace algunas semanas. Con 81 años, los días en soledad le venían pesando, motivo por el cual decidieron invitarla a pasar tiempo en su casa. "Se le estaba haciendo muy difícil y la estaba deteriorando anímicamente", revelaron en Los ángeles a la mañana sobre los motivos de la mudanza de la mujer que tiene problemas respiratorios.